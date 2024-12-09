В мероприятиях МСЭФ РФ приняли участие более 25 тыс человек

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В мероприятиях Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ) приняли участие более 25 тысяч студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 85 российских регионов, а также из стран СНГ — Беларуси, Украины, Казахстана, Армении и Кыргызстана, сообщает пресс-служба организации.
Основной результат олимпиад и конкурсов заключается в подтверждении стремления и готовности перспективной молодежи активно участвовать в процессе восстановления и развития экономики страны, а также совершенствовать свои научные и практические навыки. Участники продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, а также желание к долгосрочному и конструктивному взаимодействию в рамках научной и образовательной сферы.
Среди победителей и участников, отличившихся инновационным и методическим подходом к разработкам, активной общественной позицией и значимыми достижениями в научной, исследовательской и практической деятельности, есть представители талантливой молодежи из Московской области. Молодые специалисты могут стать важным кадровым резервом для государственной службы как на региональном, так и на федеральном уровнях.
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Дайана Хусинова