Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В мероприятиях в парках Дубны ежемесячно участвуют более 500 человек

В мероприятиях в парках Дубны ежемесячно участвуют более 500 человек

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Свыше 500 человек в месяц принимают участие в различных мероприятиях, которые проводят для взрослых и детей в парках городского округа Дубна, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для ребят в парках организуют познавательные и развлекательные активности, а для старшего поколения проводятся сеансы скандинавской ходьбы с участием инструктора», — говорится в сообщении.
Активное участие в парковых мероприятиях принимает и молодёжь. Например, более 100 человек стали участниками празднования Татьяниного дня на катке в Парке им. Д.И. Менделеева. Там были организованы мастер-классах по фигурному катанию, квизы и конкурсы. Кроме того, студенты могли задать вопросы главы Дубны Максиму Тихомирову.



В ближайшие дни парки Дубны также приглашают гостей на различные развлечения. Подробную информацию об этом можно узнать из афиш.




Афиши предоставлены пресс-службой г.о. Дубна

Читайте также:

Ветераны конструкторского бюро «Радуга» рассказали о новейшем ракетном оружии

Дубненцы передали в зону проведения спецоперации маскировочные сети

Завод в ОЭЗ «Дубна» посетил посол Индии в России
#дубна
#парки
#мероприятия