В мероприятиях в парках Дубны ежемесячно участвуют более 500 человек

Фото: пресс-служба г.о. Дубна
Свыше 500 человек в месяц принимают участие в различных мероприятиях, которые проводят для взрослых и детей в парках городского округа Дубна, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для ребят в парках организуют познавательные и развлекательные активности, а для старшего поколения проводятся сеансы скандинавской ходьбы с участием инструктора», — говорится в сообщении.Активное участие в парковых мероприятиях принимает и молодёжь. Например, более 100 человек стали участниками празднования Татьяниного дня на катке в Парке им. Д.И. Менделеева. Там были организованы мастер-классах по фигурному катанию, квизы и конкурсы. Кроме того, студенты могли задать вопросы главы Дубны Максиму Тихомирову.
В ближайшие дни парки Дубны также приглашают гостей на различные развлечения. Подробную информацию об этом можно узнать из афиш.
Афиши предоставлены пресс-службой г.о. Дубна
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