Дубненцы передали в зону проведения спецоперации маскировочные сети

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Большеволжское отделение социально ориентированной некоммерческой организации «Совет ветеранов» передало участникам спецоперации ещё пять маскировочных сетей. Такие сети плетут регулярно с 2023 года, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Откликнулись сразу, как только попросили помочь. Мы всей душой болеем за наших ребят. Хотим сплести побольше маскировочных сетей, чтобы они их сберегли», – сказала председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарёва.В работе ежедневно участвуют около 15 человек. Они уже наработали большой опыт и делятся им – проводят мастер-классы, в том числе для школьников. Всего от большеволжского Совета ветеранов бойцам отправили более 840 кв. м. сетей.
Кроме того, каждый месяц мастерицы собирают гуманитарную помощь. Суммарно отправили свыше 60 посылок.
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Лора Луганская