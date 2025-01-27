Завод в ОЭЗ «Дубна» посетил посол Индии в России

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Посол Индии в Российской Федерации Винай Кумар посетил завод «ПСК Фарма», расположенный на территории особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна со ссылкой на ОЭЗ.
Высокому гостю продемонстрировали научно-исследовательский центр компании, а также провели экскурсию по цехам, где производят фармсубстанции и готовые препараты в различных формах — от растворов для инъекций до таблеток и капсул. В ходе встречи посол обсудил с принимающей стороной сотрудничество России и Индии в сфере фармацевтики.
Он подчеркнул, что такое взаимодействие направлено на общее благо и поможет обеспечить благополучие российского и индийского народов.
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«Деятельность таких производителей, как группа компаний «Рус Биофарм», имеет важное экономическое и социальное значение. Это яркий пример того, как взаимодействие России и Индии может приносить ощутимые результаты в науке и промышленности», — сказал Винай Кумар.
Он подчеркнул, что такое взаимодействие направлено на общее благо и поможет обеспечить благополучие российского и индийского народов.
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Лев Каштанов