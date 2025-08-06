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Бывший вокалист группы «Чай вдвоем» начал карьеру в кино

Стаc Костюшкин дебютировал в полнометражном кино
Стас Костюшкин (Фото: Telegram / @kostyushkin_team)

Станислав Костюшкин, известный как бывший участник группы «Чай вдвоем», сделал шаг в мир кино, приняв участие в своем первом полнометражном фильме. Об этом сообщает издание MK.RU.



Певец и его жена Юлия сыграли роли в картине под названием «Атель-Матель». На премьере фильма Костюшкин поделился своими ожиданиями.

«Сначала я просто посмотрю, затем поем попкорн и выйду... Я надеюсь, что в тех сценах, где я буду появляться, зрители будут смеяться. Если этого не произойдет, мне будет очень обидно, ведь я старался сделать все смешно», — сказал артист.

Костюшкин выразил свои чувства по поводу дебюта в кино, подчеркивая важность реакции зрителей на его игру.

Он отметил, что для него особенно важно, чтобы его выступление вызвало улыбки и смех у аудитории.

Софья Метелева

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