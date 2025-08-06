Бывший вокалист группы «Чай вдвоем» начал карьеру в кино

06 августа 2025, 18:55

Стаc Костюшкин дебютировал в полнометражном кино

Стас Костюшкин (Фото: Telegram / @kostyushkin_team)

Станислав Костюшкин, известный как бывший участник группы «Чай вдвоем», сделал шаг в мир кино, приняв участие в своем первом полнометражном фильме. Об этом сообщает издание MK.RU.





Певец и его жена Юлия сыграли роли в картине под названием «Атель-Матель». На премьере фильма Костюшкин поделился своими ожиданиями.





«Сначала я просто посмотрю, затем поем попкорн и выйду... Я надеюсь, что в тех сценах, где я буду появляться, зрители будут смеяться. Если этого не произойдет, мне будет очень обидно, ведь я старался сделать все смешно», — сказал артист.