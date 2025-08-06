Закинула ноги на спинку чужого кресла, бежала за автобусом: Волочкову засняли во время полета в эконом-классе
Анастасия Волочкова возмутила пассажиров самолета, летевшего по маршруту «Санкт-Петербург — Москва». Об этом сообщает Super.
Издание опубликовало видео, снятое пассажирами, летевшими вместе с балериной. На кадрах можно заметить, как во время полёта в салоне эконом-класса Анастасия поднимала ноги и ставила их на кресла перед собой.
Волочкова также не успела на автобус, который развозил пассажиров от трапа до самолета, и побежала за ним по взлетной полосе. Ее пытался остановить мужчина, но она активно сопротивлялась.
Пользователи интернета поддержали знаменитость и в шутку отметили, что после появления скандальной артистки эконом-класс стал похож на бизнес-класс.
*Запрещен в РФ
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