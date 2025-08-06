Закинула ноги на спинку чужого кресла, бежала за автобусом: Волочкову засняли во время полета в эконом-классе

06 августа 2025, 19:20

Волочкову засняли в самолете с закинутыми на спинку чужого кресла ногами

Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова возмутила пассажиров самолета, летевшего по маршруту «Санкт-Петербург — Москва». Об этом сообщает Super.