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Закинула ноги на спинку чужого кресла, бежала за автобусом: Волочкову засняли во время полета в эконом-классе

Волочкову засняли в самолете с закинутыми на спинку чужого кресла ногами
Анастасия Волочкова (Фото: Инстаграм* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова возмутила пассажиров самолета, летевшего по маршруту «Санкт-Петербург — Москва». Об этом сообщает Super.



Издание опубликовало видео, снятое пассажирами, летевшими вместе с балериной. На кадрах можно заметить, как во время полёта в салоне эконом-класса Анастасия поднимала ноги и ставила их на кресла перед собой.




Волочкова также не успела на автобус, который развозил пассажиров от трапа до самолета, и побежала за ним по взлетной полосе. Ее пытался остановить мужчина, но она активно сопротивлялась.

Пользователи интернета поддержали знаменитость и в шутку отметили, что после появления скандальной артистки эконом-класс стал похож на бизнес-класс.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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