«Котлеты и мухи отдельно»: Наталью Подольскую призвали бросить мужа на сцене

19 августа 2025, 15:15

Творческому дуэту Подольской и Преснякова вынесли приговор

Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Telegram @natpodolskaya)

Анонимный музыкальный эксперт высказал мнение, что Наталье Подольской стоит пересмотреть формат творческого сотрудничества со своим супругом, Владимиром Пресняковым. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале «Свита Короля».





Поводом для критики стало видео с одного из совместных выступлений пары. Специалист, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что, по его мнению, Владимир Пресняков исчерпал свой творческий потенциал, в то время как Наталья ещё может реализовать себя на сцене.

«У неё неплохие вокальные данные, а Пресняков уже давно себя исчерпал. Понимаю, что она не хочет обидеть мужа, но нужно котлеты отдельно, а мухи отдельно. Ходить на вечеринки с Пресняковым, а для сцены искать другого», — приводятся слова эксперта.