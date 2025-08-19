Достижения.рф

«Котлеты и мухи отдельно»: Наталью Подольскую призвали бросить мужа на сцене

Творческому дуэту Подольской и Преснякова вынесли приговор
Наталья Подольская и Владимир Пресняков (Фото: Telegram @natpodolskaya)

Анонимный музыкальный эксперт высказал мнение, что Наталье Подольской стоит пересмотреть формат творческого сотрудничества со своим супругом, Владимиром Пресняковым. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале «Свита Короля».



Поводом для критики стало видео с одного из совместных выступлений пары. Специалист, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что, по его мнению, Владимир Пресняков исчерпал свой творческий потенциал, в то время как Наталья ещё может реализовать себя на сцене.

«У неё неплохие вокальные данные, а Пресняков уже давно себя исчерпал. Понимаю, что она не хочет обидеть мужа, но нужно котлеты отдельно, а мухи отдельно. Ходить на вечеринки с Пресняковым, а для сцены искать другого», — приводятся слова эксперта.
Критик убеждён, что певице для дальнейшего развития карьеры необходимо найти нового сценического партнера. Сама же звёздная пара никак не прокомментировала это заявление.
Ольга Щелокова

