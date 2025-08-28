В метро Новосибирска появились наклейки с номером помощи для маломобильных
В Новосибирске на станциях метрополитена разместили информационные наклейки с номером телефона, по которому маломобильные граждане могут обратиться за помощью. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
Ранее издание сообщало, что в июне пассажир, передвигающийся на костылях, был вынужден сидеть на полу, поскольку не мог стоять из-за болей. Тогда сотрудница метрополитена предложила мужчине помощь. В результате человеку помогли пассажиры, они сопроводили его до выхода. Но и они столкнулись с определёнными проблемами: специальный подъёмник в ТЦ «Grani» не работал.
Администрация Новосибирска обратила внимание на данную историю. Совместно с метрополитеном было проведено служебное расследование. Теперь у входов в метро появились наклейки с номером телефона системы сопровождения для маломобильных граждан, пишет Om1 Новосибирск. Отмечается, что услуга оказывается бесплатно.
