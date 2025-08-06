Губернатор Воробьёв рассказал о создании в Подмосковье доступной среды

06 августа 2025, 10:28

оригинал Фото: t.me/vorobiev_live

Власти Подмосковья продолжают работу в рамках проекта «Доступная среда». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, пандусы, лифты, подъемники и удобные дорожки – не формальность, а возможность свободно передвигаться ветеранам СВО, пожилым людям, родителям с колясками и велосипедистам.







«С общественниками и специалистами соцзащиты мы регулярно проводим встречи с ветеранами СВО, осматриваем маршруты от домов до поликлиник и магазинов, определяем проблемные места. Где-то убрали высокие пороги, обустроили противоскользящие покрытия – адаптировали свыше 60 объектов, в ближайшее время сделаем еще 100», – написал глава региона в своём ТГ-канале.

Фото: t.me/vorobiev_live



«Приводим к стандарту также парки и общественные пространства – создаём безбарьерные улицы, доступные входные зоны, мемориалы, набережные, места отдыха и многое другое. Обновляем и дворы. В этом году переоборудуем более 1,1 тыс. Там мы делаем пандусы, понижаем бордюры», – отметил губернатор.

Фото: t.me/vorobiev_live

