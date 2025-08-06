Губернатор Воробьёв рассказал о создании в Подмосковье доступной среды
Власти Подмосковья продолжают работу в рамках проекта «Доступная среда». Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. По его словам, пандусы, лифты, подъемники и удобные дорожки – не формальность, а возможность свободно передвигаться ветеранам СВО, пожилым людям, родителям с колясками и велосипедистам.
«С общественниками и специалистами соцзащиты мы регулярно проводим встречи с ветеранами СВО, осматриваем маршруты от домов до поликлиник и магазинов, определяем проблемные места. Где-то убрали высокие пороги, обустроили противоскользящие покрытия – адаптировали свыше 60 объектов, в ближайшее время сделаем еще 100», – написал глава региона в своём ТГ-канале.Как отметил Воробьёв, не прекращается и работа и над доступностью объектов здравоохранения. За последние три года уже удалось обновить 49 больниц и поликлиник.
«Приводим к стандарту также парки и общественные пространства – создаём безбарьерные улицы, доступные входные зоны, мемориалы, набережные, места отдыха и многое другое. Обновляем и дворы. В этом году переоборудуем более 1,1 тыс. Там мы делаем пандусы, понижаем бордюры», – отметил губернатор.Что касается транспортной инфраструктуры, то в этом году в регионе будет построено 162 км тротуаров, адаптированных для маломобильных жителей. Помимо этого, в Подмосковье установят 50 светофоров с кнопкой вызова и звуковым сигналом.
Воробьёв добавил, что с 2022 года в Подмосковье построено семь разноуровневых пешеходных переходов через железнодорожные пути. Запланировано создать ещё шесть.