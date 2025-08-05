В метро Петербурга при досмотре не пускают пассажиров с разряженными гаджетами

05 августа 2025, 15:37

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

В Петербургском метро усилили меры безопасности по провозу электронных устройств. С этого года пассажирам при досмотре необходимо демонстрировать работоспособность девайса, сообщили в пресс-службе метрополитена.