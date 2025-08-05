В метро Петербурга при досмотре не пускают пассажиров с разряженными гаджетами
В Петербургском метро усилили меры безопасности по провозу электронных устройств. С этого года пассажирам при досмотре необходимо демонстрировать работоспособность девайса, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Однако зачастую сделать это проблематично, поскольку в вестибюлях метро отсутствуют розетки, а правила пользования подземкой запрещают подключать устройства к электросети.
Как сообщает ТАСС, в действующих правилах петербургского метрополитена нет прямого запрета на провоз электроники. При этом с 1 марта 2025 года вступил в силу приказ Минтранса, который обязывает сотрудников досмотра требовать включения радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и аудиотехники, мобильных телефонов и компьютеров.
В пресс-службе метрополитена объяснили, что из-за большого пассажиропотока, ограниченных площадей и технических условий предоставить розетки в вестибюлях невозможно. В связи с этим пассажирам рекомендуется заранее заряжать свои устройства.
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