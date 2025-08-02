Москвичка написала заявление на мужчину, снявшего её под юбкой в метро
Жительница Москвы написала заявление в полицию на мужчину, который снимал её под юбкой на эскалаторе. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл 29 июля на станции метро «Мичуринский проспект». На эскалаторе девушка почувствовала, как что-то коснулось её ног. Когда она обернулась, увидела мужчину, спешно убирающего телефон.
Пассажирка сделала замечание незнакомцу, после чего тот быстро убежал по эскалатору. Девушке удалось догнать его и заснять на видео.
После произошедшего пострадавшая написала заявление в полицию.
В последнее время подобные инциденты участились. На днях аналогичная ситуация произошла с девушкой, переходящей со станции метро «Чеховская» на «Тверскую». Мужчину, заснявшую её, остановили бдительные прохожие и потребовали удалить видео. Москвичка также подала заявление в полицию.
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