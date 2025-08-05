В метро Москвы мужчина украл мобильный телефон, так как очень хотел позвонить

05 августа 2025, 11:31

Фото: iStock/hank5

В Москве на станции метро Парк Победы 20-летний мужчина украл мобильный телефон у пассажира вагона, так как очень хотел позвонить родственникам. Об этом сообщает столичная прокуратура.





Как объяснил после молодой человек, у него нет мобильного телефона, но вдруг он вспомнил, что срочно должен позвонить родственникам. В вагоне у одного из пассажиров он увидел смартфон, поэтому и решил совершить кражу. Схватив устройство, парень пытался выбежать из метро, но был схвачен другими пассажирами у эскалатора.





«Я увидел, что рядом со мной сидит пассажир и держит в руках мобильный телефон, поскольку у меня нет мобильного телефона, а мне срочно нужно позвонить домой, я решил совершить хищение», — объяснил свой поступок злоумышленник.