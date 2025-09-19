В метрополитене Новосибирска появятся новые электропоезда «Ермак»
В новосибирском метро совсем скоро пассажиров начнут перевозить новейшие электропоезда, которые позволят увеличить пропускную способность и сделать поездку более комфортной. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.
По данным издания, глава Новосибирска Максим Кудрявцев лично проинспектировал первый пятивагонный электропоезд «Ермак».
«Это первый пятивагонный состав, который мы получили. До конца года поставка пойдет, и к первому кварталу 2026 года все пять составов будут обслуживать новосибирцев», — рассказал Кудрявцев в беседе с Om1 Новосибирск.
Он уточнил, что каждый состав стоит 862 млн рублей. Поезда оснащены шумопоглощающими материалами, USB-портами для зарядки устройств, камерами видеонаблюдения, расширенными дверными проемами и специальными зонами для маломобильных пассажиров.
По словам главы города, обновление подвижного состава позволит сократить интервалы в часы пик и сделает поездки для 1,2 млн пассажиров новосибирского метро комфортными.
Отмечается, что все машинисты уже обучились на специальных тренажёрах, которые имитируют работу «Ермака». Первый состав выйдет на линии Ленинская — Золотая Нива, где наблюдается самая большая нагрузка.