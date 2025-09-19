В метрополитене Новосибирска появятся новые электропоезда «Ермак»

19 сентября 2025, 09:36

Фото: iStock/Benjamin Joseph Stein

В новосибирском метро совсем скоро пассажиров начнут перевозить новейшие электропоезда, которые позволят увеличить пропускную способность и сделать поездку более комфортной. Об этом сообщает Om1 Новосибирск.





По данным издания, глава Новосибирска Максим Кудрявцев лично проинспектировал первый пятивагонный электропоезд «Ермак».





«Это первый пятивагонный состав, который мы получили. До конца года поставка пойдет, и к первому кварталу 2026 года все пять составов будут обслуживать новосибирцев», — рассказал Кудрявцев в беседе с Om1 Новосибирск.