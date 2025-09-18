В Москве Сокольническую линию метро закрыли из-за человека на путях

18 сентября 2025, 18:14

В Москве человек на путях остановил движение на Сокольнической линии метро

Фото: Istock/hank5

18 сентября на Сокольнической линии московского метро произошёл инцидент с человеком на путях. Это событие приостановило движение поездов. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.