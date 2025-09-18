В Москве Сокольническую линию метро закрыли из-за человека на путях
18 сентября на Сокольнической линии московского метро произошёл инцидент с человеком на путях. Это событие приостановило движение поездов. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.
Инцидент затронул восточный участок линии. В результате диспетчеры увеличили интервалы между поездами. Службы метро полностью остановили движение на перегоне между станциями «Парк культуры» и «Сокольники».
Поезда в обратном направлении продолжают курсировать, но пассажиры вынуждены ожидать их дольше обычного из-за увеличенных интервалов. Сотрудники метрополитена оперативно работают на месте для решения ситуации.
Равнее начальник отдела Минздрава РФ спас упавшего на рельсы столичного метро пассажира. Чрезвычайное происшествие случилось на станции «Площадь Революции».
