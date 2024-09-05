В Международной ассоциации спорта мэра Киева Кличко назвали больным на голову

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв назвал мэра Киева Виталия Кличко больным на голову. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Отвечая на вопрос о том, будет ли большая боксёрская семья помогать киевскому мэру в случае такой необходимости, Кремлёв заявил, что Кличко «на голову больной, ему отбили».
Напомним, что Кличко является бывшим боксёром и кикбоксером, выступавшим в тяжёлой весовой категории. Он обладает званиями «Почётный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC.
Окончательно свою спортивную карьеру Кличко завершил в декабре 2013 года. А 5 июля 2014 года вступил в должность мэра украинской столицы.
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Напомним, что Кличко является бывшим боксёром и кикбоксером, выступавшим в тяжёлой весовой категории. Он обладает званиями «Почётный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC.
Окончательно свою спортивную карьеру Кличко завершил в декабре 2013 года. А 5 июля 2014 года вступил в должность мэра украинской столицы.
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Анастасия Чинкова