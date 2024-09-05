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В Международной ассоциации спорта мэра Киева Кличко назвали больным на голову

Кремлёв назвал Виталия Кличко больным на голову
05 сентября 2024, 12:23
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв назвал мэра Киева Виталия Кличко больным на голову. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом SHOT.
Отвечая на вопрос о том, будет ли большая боксёрская семья помогать киевскому мэру в случае такой необходимости, Кремлёв заявил, что Кличко «на голову больной, ему отбили».

Напомним, что Кличко является бывшим боксёром и кикбоксером, выступавшим в тяжёлой весовой категории. Он обладает званиями «Почётный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC.



Окончательно свою спортивную карьеру Кличко завершил в декабре 2013 года. А 5 июля 2014 года вступил в должность мэра украинской столицы.

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#спорт
Пенсионеры старше 65 лет получат доплату к пенсии до 20 тысяч рублей
05 сентября 2024, 12:41

Фото: Министерство социального развития Московской области

Пенсионеры Московской ​области могут воспользоваться различными мерами социальной поддержки, включая надбавку к пенсии.
Доплата к пенсии - одна из услуг, которой можно воспользоваться.
«По решению Губернатора региона доплата к пенсии для жителей старше 65 лет будет увеличена до 20 тысяч рублей, а перерасчет выплаты произведут с июля этого года. В настоящий момент в регионе свыше 33 тысяч пенсионеров охвачены такой поддержкой», - сообщила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Согласно информации от Министерства социального развития Подмосковья, депутаты Мособлдумы одобрили повышение выплат 5 сентября.

Неработающие пенсионеры старше 65 лет, проживающие в Московской области более 10 лет, получат ежемесячную доплату до 20 тысяч рублей. Главное условие — проживание в одиночестве или с неработающими пенсионерами, такими как родители, супруги, дети, братья и сёстры.

Ведомство сообщает, что для одиноких пенсионеров доплата назначается автоматически, в то время как для проживающих в семьях необходимо подать заявление на региональном портале госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21674

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#пенсионеры
#пенсии
#выплаты
#депутаты
#пфр
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Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Мытищах достигла 50%
05 сентября 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в деревне Сухарево городского округа Мытищи, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 50%, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте, расположенном на Школьной улице, ведутся фасадные и кровельные работы, идёт монтаж отопления, водоснабжения, вентиляции и системы электроснабжения, а также отделка помещений. На пришкольной территории продолжается благоустройство и установка спортивной площадки», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, площадь школы составляет 17,7 тыс. квадратных метров. Там разместятся учебные кабинеты и лаборатории, библиотечно-информационный центр с IT-зоной, актовый зал и многофункциональные спортзалы. Сдать новую школу в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Образование».

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#мытищи
#школа
#министерство строительного комплекса мо
#строительство
#нацпроекты
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«Вместо ЛГБТ*»: Священник Ткачев назвал квадробику деградацией
Протоирей Ткачев о квадроберах: это подростковое явление скопировано с Запада
05 сентября 2024, 12:22

Фото: iStock/Diy13

В России всё больше детей называют себя квадроберами. Суть такого явления в том, чтобы надевать маски или костюмы животных и имитировать их повадки, бегая на четвереньках и издавая различного рода звуки. Некоторые ребята воспринимают это как безобидное хобби и игру, другие же — как образ жизни, который уже становится серьезной проблемой для родителей и окружающих.
Священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев в беседе с «Радио 1» заявил, что такое явление можно назвать деградацией.
«Человек — это очень динамическое существо: он либо развивается, либо деградирует. И если деградирует, то опускается ближе к царству животных, но всегда будет ниже и хуже. Он копирует какие-то модели поведения крысы, свиньи, собаки. Эти слова в человеческом лексиконе всегда были бранными. В некоторых народах это было самым сильным оскорблением. И мы этими словами пользуемся как уничижительными характеристиками. Но человек никогда не бывает просто свиньей или собакой, он только хуже свиньи и собаки», — сообщил собеседник.

Он добавил, что кадробика среди подростков — идеологическое явление, которое пропагандируется со стороны.

«Если дети массово надевают маски и копируют поведение животных, это, видимо, происходит с одобрения родителей, которые не понимают, что это симптом деградации человеческого сознания. Дети находятся под воздействием малолетнего безумия. Для того, чтобы ребенок захотел изобразить себя животным, нужно, чтобы он жил в каком-то испорченном смысловом поле. Они что-то читают, потребляют какую-то идеологическую пищу, заражаются идеей. Здесь дело не в личном почине, а наверняка существует идеологическая рассылка. Подросткам внушается: «Ты — животное, прими это. Хочешь — будь собакой, хочешь — ослом». Они вступают в группы вступают и решают таким образом эпатировать взрослое население», — объяснил эксперт.

По его мнению, не исключено, что такое поведение вызвано желанием привлечь к себе внимание родителей и окружающих.

«Многое в поведении подростков вызывается желанием привлекать на себя внимание. Одеждой, пирсингом, странным поведением — так было у панков, готов — у всех. Все эти группы — обделенные вниманием эгоисты, которые хотят, чтобы на них посмотрели. Это новый этап конфликта отцов и детей», — сказал протоирей.

Андрей Ткачев предположил, что подобное массовое подростковое явление скопировано с запада, где марши людей в масках и с хвостами не являются чем-то особенным.

«Все появляющиеся новые модели поведения в России, как правило, возникают не в России. Возникают в другой стране, а потом переносятся как вирус или зараза. Например, в Германии или некоторых американских городах в последних годы бывали прямо марши людей, желающих быть животными. Раньше это были марши ЛГБТ*, а сейчас животных. Взрослые люди ходят на поводке и в масках. Может, с этим связано», — поделился собеседник.

Он заключил, что специалистам стоит тщательно исследовать истоки квадробики, чтобы понять, как это явление исключить, а взрослым стоит понимать, о чем думают их дети.

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*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
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В Павлово-Посадском техникуме провели тренировочную эвакуацию
05 сентября 2024, 11:47

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Тренировочная эвакуация прошла в Павлово-Посадском техникуме, мероприятие организовали в рамках общеобластной тренировки «Отработка практических навыков действия работников и обучающихся (воспитанников) образовательного учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В тренировке приняли участие студенты-амбассадоры Профессионалитета кластера «Правоохранительная сфера и управление». Они помогали студентам и сотрудникам техникума покинуть здание, соблюдая правила безопасности и следуя установленным маршрутам», — говорится в сообщении в сообщении.
В администрации отметили, что такие учения не только повышают готовность преподавателей и студентов к чрезвычайным ситуациям, но и укрепляют доверие между участниками тренировок и чувство ответственности за общую безопасность.

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#павловский посад
#эвакуация
#учения
#колледж
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Пошла за хлебом и выиграла 58 миллионов: россиянка рассказала, как потратила выигрыш в лотерею
05 сентября 2024, 11:37

Фото: iStock/Elena Chelysheva

В 2021 году 29-летней жительнице Сочи Александре улыбнулась удача. На сдачу ей дали лотерейный билет, который оказался выигрышным и принес ей 58 миллионов рублей. О том, как сложилась судьба россиянки и на что она потратила баснословную сумму расскажет редакция «Радио 1».

Лотерейный билет на сдачу


29-летняя россиянка летом 2021 года проездом была в Мурманске. Она зашла в местный магазин за бутылкой воды и хлебом, но там не оказалось сдачи.

«Когда я расплачивалась, продавец предложил: «Может, возьмете лотерейный билет на сдачу?» Мне стало интересно. Билет стоил всего 50 рублей, и я решила попробовать удачу», — рассказала журналистам девушка.

Через время она забыла за свой билет, однако спустя четыре месяца случайно узнала, что является победительницей лотереи.


Сообщение о выигрыше

Фото: istockphoto/payphoto

«О своей победе я узнала только в ноябре. В повседневной суете я совершенно забыла о лотерее. Как оказалось позже, на мой мобильный приходили уведомления. Но спама на телефон приходит так много, что я их даже не читаю. И сообщение о выигрыше тоже проигнорировала», — рассказывала девушка.

Через несколько дней с Александрой связались организаторы лотереи, поздравили и пригласили прийти за выигрышем.

«Эта сумма действительно значительная. Мне кажется, что выигрыш свалился на меня как гром среди ясного неба и пришёлся как нельзя кстати», — поделилась девушка.

Александра рассказала, что часть денег намерена пожертвовать в организацию, помогающую животным. Также она решает квартирный вопрос и собирается получить высшее образование.

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#магазин
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#билет
#девушка
#лотерея
#деньги
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В Наро-Фоминске впервые провели выездную администрацию в новом формате
05 сентября 2024, 10:55

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Новый формат выездной администрации запустили в Наро-Фоминском городском округе: встречи с коллективами крупных предприятий. Первая такая встреча состоялась с сотрудниками холдинговой компании «Элинар», сообщает пресс-служба муниципалитета.
Отмечается, что почти все работники «Элинара» являются жителями населённых пунктов, относящихся к территориальному управлению Атепцево.

«Значительная часть поднятых на встрече вопросов касалась сферы жилищно-коммунального комплекса: обустройства уличного освещения, ремонта тротуаров. По всем этим вопросам даны конкретные поручения с точной датой исполнения», — сказал замглавы Наро-Фоминского округа Алексей Гусаков.
В свою очередь, гендиректор компании «Элинар» Игорь Куимов подчеркнул, что между предприятием и руководителями Территориального управления Атепцево налажен тесный контакт и это поможет качественно и своевременно выполнить все поручения.

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#наро-фоминск
#выездная администрация
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Глава Щёлкова Булгаков дал старт строительству бассейна в Монине
05 сентября 2024, 10:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Строительство бассейна началось в Монине, старт долгожданным работам дал глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков вместе с жителями посёлка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Через год здание будет построено, начнётся благоустройство: парковки, озеленение, лавочки, тротуары и дорожки. Закладывая капсулу, мы с жителями Монино договорились, что открывать объект тоже будем вместе», — написал глава округа в своём Telegram-канале.
Ранее в Монине был бассейн, построенный в 1950 году, он относился к Военно-воздушной академии, и в 2011 году, после закрытия академии, он тоже закрылся и несколько лет не функционировал. В муниципальную собственность бассейн передали только в 2014 году. В это время объект находился в таком плохом состоянии, что его ремонт признали нецелесообразным. Жители неоднократно просили о строительстве нового бассейна, однако сроки несколько раз откладывались. Начать строительство в 2024 году удалось при поддержке губернатора и правительства региона.

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#щёлково
#андрей булгаков
#бассейн
#строительство
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Съёмки фильма «Вызов» разрушили карьеру космонавта Андрея Бабкина
Кандидата в космонавты Бабкина могут уволить из-за насморка
05 сентября 2024, 10:36

Фото: iStock/3DSculptor

Кандидата в космонавты Андрея Бабкина попросили уволиться с лётной должности из-за насморка. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник из ракетно-космической отрасли.
Отмечается, что кандидату предложили занять пост заместителя командира по науке в отряде космонавтов. Такое решение руководства говорит об истечении «срока годности» Бабкина как космонавта.

Формальной же причиной увольнения стали проблемы со здоровьем, выявленные медкомиссией. Из медицинских документов следует, что кандидату в космонавты поставили диагноз полисинусит, а проще говоря – запущенная форма насморка.

Узнав о диагнозе Бабкин сделал операцию, после чего годность к полётам была восстановлена. Однако вскоре ему неожиданно поступило предложение об увольнении.

Экспедиция МКС-66 была последним шансом Бабкина побывать в космосе. Однако в последний момент его заменили на актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко, которые отправились на станцию для съёмок фильма «Вызов».

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#космос
#космонавт
#мкс
#фильм
#здоровье
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В Московской области разработана цифровая платформа для обсуджения технических проектов
05 сентября 2024, 10:20

Фото: istockphoto / Olivier Le Moal

В Подмосковье, в рамках проекта «Цифровая экономика», была создана платформа «Я — эксперт». Сервис предназначен для организации научно-технических советов (НТС), в которых участвуют как сотрудники различных ведомств, так и жители региона, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«На платформе «Я — эксперт» создан общий регламент работы с проектами, который упрощает организацию заседаний. Кроме того, единый архив материалов по 50 завершенным ранее проектам и научно-техническим советам позволяет сохранить и передать ценные знания и опыт. Уже сейчас платформа объединяет 130 экспертов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Научно-технические советы дают возможность оценить эффективность проектов в различных областях, таких как строительство, благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное движение. Также они проверяют соответствие этих проектов современным требованиям и стандартам и нуждам населения.

В результате обсуждений выявляются как положительные, так и отрицательные стороны проектов, после чего формулируются рекомендации по их улучшению. На платформе «Я — Эксперт» пользователи могут ознакомиться с материалами технических проектов и завершённых инициатив, просмотреть календарь заседаний и реестр экспертов.

Сотрудники подмосковных ведомств могут загружать проекты на платформу и организовывать заседания, а любой желающий может стать экспертом и участвовать в обсуждении инициатив, подав онлайн-заявку.

«Это цифровое решение открывает новые возможности для совместной работы сотрудников ведомств и жителей Подмосковья. Такой формат заседаний помогает наладить конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами и делает процессы прозрачными. С момента запуска платформы в феврале 2024 года получено уже 420 заключений экспертов», – добавила Куртяник.
«Я — Эксперт» была осуществлена ИТ-компанией «Максимум», которая является подведомственным учреждением Мингосуправления Московской области. 18

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