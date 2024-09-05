Кличко заявил, что в Киеве всю ночь действовала воздушная тревога

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале о том, что в украинской столице всю ночь звучали сигналы воздушной тревоги.
Он отметил, что были задействованы системы ПВО.
Утром 5 сентября украинские издания также сообщили о взрывах в Киеве и в Кривом Роге.
В настоящее время информации о разрушениях нет.
Прежде сообщалось, что БПЛА вошел в воздушное пространство Белоруссии. По информации жителей Гомеля, зафиксировано как минимум два взрыва и сбитая воздушная цель. По предварительным данным, объект упал за пределами города. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Утром 5 сентября украинские издания также сообщили о взрывах в Киеве и в Кривом Роге.
В настоящее время информации о разрушениях нет.
Прежде сообщалось, что БПЛА вошел в воздушное пространство Белоруссии. По информации жителей Гомеля, зафиксировано как минимум два взрыва и сбитая воздушная цель. По предварительным данным, объект упал за пределами города. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова