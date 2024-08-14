Мэр Кличко: в одном из кафе Киева взорвали гранату

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В одном из кафе Киева взорвали гранату, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале. По его данным, ЧП произошло на улице Рейтарской.
Кличко заверяет, что граната была учебной, а ее взрыв привел лишь к задымлению помещения кафе. На месте работали сотрудники экстренных служб.
Ранее подпольщики сообщали, что на военном складе в порту Одессы сегодня, 14 августа, раздался мощный взрыв. По их данным, удар, предположительно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок, а система ПВО, которая прикрывала объект, просто не успела сработать и разлетелась вместе со складом.
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«Потерпевших и разрушений нет», — отметил мэр Киева.
Ранее подпольщики сообщали, что на военном складе в порту Одессы сегодня, 14 августа, раздался мощный взрыв. По их данным, удар, предположительно, пришелся по арсеналу зарубежных противокорабельных ракет и пусковых установок, а система ПВО, которая прикрывала объект, просто не успела сработать и разлетелась вместе со складом.
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Данил Пономарев