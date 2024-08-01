Мэр Киева Кличко возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти Украины

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Мэр Киева Виталий Кличко возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в центре Киева снесли экскаваторами историческую усадьбу Зеленских конца XIX века. Отмечается, что речь идет о постройке, принадлежащей состоятельным мещанам Зеленским. Здание 1911 года имеет статус достопримечательности. Кличко сообщил, что власти намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу.
По его словам, снос усадьбы Зеленских — циничное уничтожение исторического здания его владельцем. Он отметил, что у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Помимо этого, Мэр Киева обвинил строительные компании, правоохранительные органы и украинские власти в подрыве работы его администрации.
По данным из открытых источников, усадьба считается одним из старейших зданий столицы, ее построили по заказу купца Василия Малина.
Ранее в Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По его словам, снос усадьбы Зеленских — циничное уничтожение исторического здания его владельцем. Он отметил, что у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Помимо этого, Мэр Киева обвинил строительные компании, правоохранительные органы и украинские власти в подрыве работы его администрации.
По данным из открытых источников, усадьба считается одним из старейших зданий столицы, ее построили по заказу купца Василия Малина.
Ранее в Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова