На международном форуме представили подмосковный опыт развития территорий
Доклад, посвящённый подмосковному опыту комплексного развития территорий, представила на Форуме архитекторов и проектировщиков Центральной Азии (CAFAD) главный архитектор Московской области Александра Кузьмина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Гости мероприятия узнали об основных градостроительных принципах Подмосковья.
«Для развития такого сложного и градостроительно активного региона, как Московская область, необходимо было выработать правила, которые были бы одинаковыми для всех. Это сбалансированный подход, стандарты и высокое качество градостроительной среды, социальная ответственность застройщиков. И механизм комплексного развития территорий (КТР) дал нам возможность ввести эти принципы в систему», — сказала Александра Кузьмина.Форум проходил в городе Алма-Аты в Казахстане, в его работе приняли участие представители органов власти, девелоперский и строительных компаний, производителей стройматериалов, образовательных учреждений, а также ведущие архитекторы и проектировщики Центральной Азии.