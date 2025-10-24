В подмосковной деревне Кабаново начался ремонт школы
Рабочие приступили к капитальному ремонту здания школы №10 в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы.
«Рабочие демонтируют внутренние конструкции: перегородки и деревянные полы, а также кровельное покрытие и инженерные сети», — говорится в сообщении.Школу построили в 1963 году, её общая площадь составляет более 1,7 тыс. квадратных метров. В рамках капремонта в здании обновят фасад, входную группу и крышу, заменят инженерные сети, потолки, полы, двери и окна, установят новую сантехнику и мебель.
Сдать обновлённую школу в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2026 года.