Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества со старыми номерами

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Мошенники разработали новую схему, в которой используются старые сим-карты, поступившие в повторную продажу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко.
Он рассказал, что мошенники покупают старые сим-карты и с помощью привязанного к ним номера восстанавливают доступ к банковским приложениям, «Госуслугам», а также другим сервисам.
Эксперт отметил, что пользователи часто не отвязывают аккаунты от старых номеров. Это создает дополнительные проблемы, ведь полученные персональные данные можно использовать в преступных целях, отметил он. Руководитель ЦЦЭ посоветовал включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.
Ранее сообщалось, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточения порядка продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком. Они рассматривают три возможных пути: лицензионные продажи в салонах связи, отделениях «Почты России» и МФЦ, сдача биометрических данных при покупке, покупка с помощью приложения «Госключ». Сейчас операторы связи в рамках борьбы с серым рынком по требованию Роскомнадзора блокируют около 300 сим-карт каждую неделю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Эксперт отметил, что пользователи часто не отвязывают аккаунты от старых номеров. Это создает дополнительные проблемы, ведь полученные персональные данные можно использовать в преступных целях, отметил он. Руководитель ЦЦЭ посоветовал включите двухфакторную аутентификацию там, где это возможно.
Ранее сообщалось, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточения порядка продажи сим-карт россиянам для борьбы с серым рынком. Они рассматривают три возможных пути: лицензионные продажи в салонах связи, отделениях «Почты России» и МФЦ, сдача биометрических данных при покупке, покупка с помощью приложения «Госключ». Сейчас операторы связи в рамках борьбы с серым рынком по требованию Роскомнадзора блокируют около 300 сим-карт каждую неделю. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова