В Московской области усовершенствуют процесс оказания услуг управляющими компаниями

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Жители Подмосковья смогут воспользоваться услугами управляющих компаний через МФЦ в рамках «одного окна», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
получение справок об отсутствии долгов за жилищно-коммунальные услуги; открытие, закрытие и переоформление лицевых счетов; подключение электронных сервисов; получение ключей от домофонов; Преимущества этого формата включают удобный график работы; привычный формат предоставления услуг.
«Мы проанализировали сайты управляющих компаний региона, по итогам было выявлено, что половина не ведут их и не доводят актуальную информацию до жителей надлежащим образом. У людей должны быть альтернативные способы диалога с управляющей организацией и получения необходимых данных. С этой целью мы прорабатываем вопрос передачи в МФЦ возможности предоставления ключевых услуг. Уже в следующем году между крупными УК и МФЦ будут заключены соотвествующие соглашения», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
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