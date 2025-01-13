Пьянство с Ефремовым, нищета и сын-инвалид: почему наследник Добровольской выпал из окна и как она жила на самом деле

Уход из жизни талантливой актрисы Евгении Добровольской стал тяжёлым испытанием для её близких, друзей и поклонников. Лишь немногие были в курсе, что в последние годы жизни актриса мужественно сражалась с тяжёлым заболеванием. Но и это было не всё: она также заботилась о своей дочери и пыталась помочь сыну от Михаила Ефремова.