Пьянство с Ефремовым, нищета и сын-инвалид: почему наследник Добровольской выпал из окна и как она жила на самом деле

Евгения Добровольская (Фото: скриншот сериал «Монастырь»)
Союз, в котором страсти всегда были накалены
Михаил Ефремов и Евгения Добровольская (Фото:скриншот сериала «Охота на изюбря»)
Евгения Добровольская была известна широкой публике как актриса, но для тех, кто не был знаком с миром кинематографа, её имя всегда ассоциировалось исключительно с Михаилом Ефремовым. Брак с Михаилом у актрисы был вторым по счету. Их роман начался на сцене во время постановки спектакля «Тень» и совсем скоро пара начала жить вместе.
В семье Добровольской и Ефремова страсти накалялись до предела, знаменитые актёры ругались так, что стены в квартире буквально ходили ходуном. Однако их примирения были не менее яркими и эмоциональными.
«Это была сумасшедшая жизнь. Год за два-три. Я столько в милиции не была за всю свою жизнь до этого. Милиция потому, что ему надо было обязательно с кем-то выяснить отношения, играть беспрерывно, эпатировать», — признавалась Добровольская в откровенных интервью.
В жизни Ефремова алкоголь был всегда. Его пристрастие к спиртному еще больше раскаляло без того непростые отношения в семье. Добровольская тоже начала выпивать с супругом, то за примирение, то для снятия стресса. В какой-то момент привычка слегка выпить превратилась практически в зависимость.
Евгения смогла вовремя остановиться в пагубной привычке, чего не скажешь о Ефремове. Если бы известный актёр прекратил употребление алкоголя, Добровольская осталась бы с ним. Однако в то время образ жизни Михаила, который часто устраивал шумные вечеринки и скандалы, не соответствовал планам жены и она решила уйти от него.
Супруги прожили вместе почти 10 лет. В этом браке появился второй сын актрисы Николай. После развода с Михаилом Ефремовым Евгения осталась практически без ничего. На раздел имущества был невесёлый выбор — либо 100 долларов, либо «Лада». Евгения взяла машину, и некоторое время они с детьми буквально жили в ней.
Сын своего отца
Николай Ефремов (Фото: скриншот фильма «Агентство «Справедливость»)
Николай Ефремов с ранних лет проявлял интерес к искусству и творчеству. Он был участником детского ансамбля «Непоседы», мечтал о карьере в кино и в итоге поступил в ГИТИС. Однако его обучение там не сложилось и Николая отчислили. Несмотря на это, Николай успел сняться в нескольких фильмах, среди которых «ДухLess», «Тётушки», «Агентство «Справедливость» и «Под одной крышей».
К сожалению, Николай унаследовал от своего отца не только актерские способности, но и склонность к вредным привычкам. Когда он употреблял алкоголь, из милого и доброго человека он превращался в совершенно неуправляемого. В 2019 году молодой человек вступил в брак, и у него появилась дочь по имени Алла. Родственники и друзья ожидали, что семейная жизнь пойдёт на пользу молодому человеку. Однако этого не произошло. Николай, так же как Михаил Ефремов часто выпивал и любил поскандалить.
Вышел из окна и оказался в инвалидном кресле
Никита и Николай Ефремовы (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
В июле 2023 года в СМИ появилось сообщение о том, что Николай Ефремов был госпитализирован после падения с третьего этажа и находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ.
Жена Николая Ефремова неустанно пыталась помочь мужу, убеждала его пройти курс лечения от алкогольной зависимости. В периоды, когда болезнь мужа обострялась, она вместе с ребёнком покидала квартиру. И в тот день, когда произошло несчастье, её также не было дома. В районе пяти часов утра прохожий обнаружил Николая на земле у дома. Сын Ефремова был в сознании и пояснил, что сам случайно выпал с балкона: якобы туда его привели некие голоса.
Медики диагностировали у Николая Ефремова закрытые переломы бедра и тазовых костей. Николай долгое время провел в реанимации. Начались осложнения. Врачи не давали никаких прогнозов. Парень выписался из больницы на инвалидной коляске.
Случай, когда Николай Ефремов оказался в больнице, не был первым в его жизни. Ранее, в еще в июне 2021 года Ефремова-младшего доставляли в психиатрическую больницу имени Алексеева. У мужчины были галлюцинации, он проявлял агрессию. В марте 2023 его доставили в неадекватном состоянии в отдел полиции и оттуда в наркологическую клинику. Месяцем позднее он наблюдался у психиатров из-за абстинентного синдрома.
Евгения Добровольская не давала комментариев по поводу того, что её сын выпал из окна. Однако её близкие рассказывали, что она очень переживала за здоровье своего ребёнка.
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