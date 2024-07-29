В Microsoft заявили, что сбой 19 июля мог затронуть больше 8,5 миллиона ПК

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Число пострадавших от глобального сбоя программ Microsoft 19 июля могло быть занижено. Об этом сообщается в блоге корпорации. Ранее там заявляли, что инцидент мог затронуть 8,5 миллиона персональных компьютеров. Позже в компании подчеркнули, что не все юзеры передают информацию о сбоях специалистам. В связи с этим первоначально обнародованная цифра могла быть занижена.
По словам вице-президента по безопасности операционных систем, а также по корпоративной безопасности Дэвида Уэстона, IT-гигант собирает информацию по сбоям, основываясь на пользовательских отчетах. Известно, что теперь поставщики компании будут более внимательны к настройке своего оборудования. В частности, будет соблюдаться баланс безопасности и производительности.
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Никита Кротов