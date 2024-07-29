В Microsoft заявили, что сбой 19 июля мог затронуть больше 8,5 миллиона ПК

Число пострадавших от глобального сбоя программ Microsoft 19 июля могло быть занижено. Об этом сообщается в блоге корпорации. Ранее там заявляли, что инцидент мог затронуть 8,5 миллиона персональных компьютеров. Позже в компании подчеркнули, что не все юзеры передают информацию о сбоях специалистам. В связи с этим первоначально обнародованная цифра могла быть занижена.