WSJ: Глобальный сбой ОС Windows произошел из-за соглашения с Еврокомиссией

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране социального банковского вклада и социального банковского счета. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовых актов. В связи с этим, люди с низким доходом смогут открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.