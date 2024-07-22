WSJ: Глобальный сбой ОС Windows произошел из-за соглашения с Еврокомиссией

Фото: istockphoto/Elena_Garder
Глобальный сбой операционной системы Windows произошел в результате соглашения между компанией Microsoft и Еврокомиссией. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя компании.
Как отметили обозреватели, открытая структура операционной системы позволяет разработчикам создать «мощное программное обеспечение, взаимодействующее с операционной системой на очень глубоком уровне».
На практике произошла ошибка, чей результат может быть «катастрофическим». По словам представителя Microsoft, фирма не может по закону оградить свое детище по примеру компании Apple, поскольку между компанией и ЕК действует заключенное после жалобы соглашение. В далеком 2009 году разработчики Windows предоставили своим коллегам по разработке защитного программного обеспечения тот же доступ к ОС, что и у Microsoft.
Сбой произошел 19 июля.
Читайте также:
Глобальный сбой работы Microsoft повлиял на 8,5 миллиона компьютеров
Киберэксперт Кислицин успокоил россиян по поводу глобального компьютерного сбоя
По всему миру произошел глобальный сбой в работе связи, банков и авиакомпаний
На практике произошла ошибка, чей результат может быть «катастрофическим». По словам представителя Microsoft, фирма не может по закону оградить свое детище по примеру компании Apple, поскольку между компанией и ЕК действует заключенное после жалобы соглашение. В далеком 2009 году разработчики Windows предоставили своим коллегам по разработке защитного программного обеспечения тот же доступ к ОС, что и у Microsoft.
Сбой произошел 19 июля.
Читайте также:
Глобальный сбой работы Microsoft повлиял на 8,5 миллиона компьютеров
Киберэксперт Кислицин успокоил россиян по поводу глобального компьютерного сбоя
По всему миру произошел глобальный сбой в работе связи, банков и авиакомпаний
Никита Кротов