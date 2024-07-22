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WSJ: Глобальный сбой ОС Windows произошел из-за соглашения с Еврокомиссией

22 июля 2024, 20:00
Фото: istockphoto/Elena_Garder

Фото: istockphoto/Elena_Garder

Глобальный сбой операционной системы Windows произошел в результате соглашения между компанией Microsoft и Еврокомиссией. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на представителя компании.
Как отметили обозреватели, открытая структура операционной системы позволяет разработчикам создать «мощное программное обеспечение, взаимодействующее с операционной системой на очень глубоком уровне».

На практике произошла ошибка, чей результат может быть «катастрофическим». По словам представителя Microsoft, фирма не может по закону оградить свое детище по примеру компании Apple, поскольку между компанией и ЕК действует заключенное после жалобы соглашение. В далеком 2009 году разработчики Windows предоставили своим коллегам по разработке защитного программного обеспечения тот же доступ к ОС, что и у Microsoft.



Сбой произошел 19 июля.

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#сбой
#компьютер
#еврокомиссия
#новости
Путин подписал закон о социальных вкладах до 50 тысяч для людей с низким доходом
22 июля 2024, 19:45

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране социального банковского вклада и социального банковского счета. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовых актов. В связи с этим, люди с низким доходом смогут открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Процентная ставка по таким вкладам будет зависеть от конкретного банка и рассчитываться как максимальная по вкладам физлиц сроком до года. Человек сможет в любое время пополнить сумму до максимальной, частично снять деньги или расторгнуть договор.

Проценты будут начислять каждый месяц и на отдельный счет. На сумму до 50 тысяч – по ставке не менее 50% от ключевой ставки ЦБ, свыше 50 тысяч – по ставке из договора.

Гражданину будет разрешено оформить не более одного социального вклада, а банка запрещено брать деньги за открытие и обслуживание счета, за предоставление и использование карты, а также за операции по счету в пределах 20 тысяч в месяц.

Закон вступит в силу с 1 июля 2025 года. Сначала он коснется только системно значимых кредитных организаций, а с 2027 года – и других банков.

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#счёт
#путин
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Тигр Зевс из Ленинградского зоопарка отмечает второй день рождения
22 июля 2024, 19:09

Фото: iStock/TonyBaggett

Сегодня, 22 июля, тигр Зевс, привезённый в Санкт-Петербург из Мариуполя, отмечает свой второй день рождения.
Издание «Петербургский дневник», подопечным которого является Зевс, подготовило имениннику подарок – зелёный газон.

«Для нас важно, что Зевс живёт в Петербурге и что он растёт и развивается в Ленинградском зоопарке, где работают прекрасные профессионалы. Год назад Зевс стал нашим подопечным, и мы к нему испытываем особые чувства. Сегодня мы решили исполнить желание тигра – газон, на котором ему будет приятно играть, радоваться самому и радовать посетителей зоопарка», – пояснил главный редактор издания Кирилл Смирнов.

До этого сообщалось, что завтра, 23 июля, отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день защитники этих животных, экоактивисты и экологи организуют клубы и общества и стараются привлечь внимание общественности к существующим проблемам, СМИ демонстрируют научно–популярные фильмы о жизни в глубинах океана, также проводятся тематические лекции для любознательных и неравнодушных людей.

Ранее сообщалось, что в семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в подмосковных Мытищах, родился детёныш.

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#подарок
#люди
#животные
#праздник
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Стартовал приём заявок на Всероссийскую премию «Время молодых»
22 июля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Начался приём заявок на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых». Об этом объявила руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
«Премия создана для поощрения организаций, лидеров сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодёжной политики, а также коммерческих организаций, молодёжных СМИ и блогеров, деятельность которых ориентирована на молодых. Кандидаты для участия в премии, которые внесли наибольший вклад в развитие молодёжной политики, выдвигаются Росмолодёжью», – сообщили в ведомстве.
В этом году будут определены победители и призёры семи общих номинаций: «Событие года»; «Сообщества молодых»; «Друг молодых»; «Место молодых»; «Голос молодых»; «ГосСтарт» и «Друг России».

Важной частью премии станет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодёжью.

Узнать все условия присуждения премии и подать заявку можно на сайте.

Кроме того, ранее было объявлено о приёме заявок на конкурс «Молодёжная столица России-2025». Речь идёт о городах с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и региона. Город, который становится Молодёжной столицей России, получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи.

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#премия
#молодёжь
#заявление
#россия
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Министр Фальков предложил выдавать комнаты в общежитии лишь малоимущим студентам
22 июля 2024, 18:37

Фото: Официальный Сайт Минобрнауки

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков предложил выдавать комнаты в общежитии только лишь малоимущим студентам. С таким предложением он выступил на расширенном совместном заседании думских комитетов по науке и высшему образованию и по контролю.
«Очевидно, надо решать вопрос, и общежитие как сущность оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации», — заявил Фальков.
По словам министра, все дело в том, что цены на общежития для студентов сильно разнятся с затратами, которые нужны на их содержание, из-за чего они начинают выполнять социальную функцию.

«Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», – предложил он.
Фальков пояснил, что новый вид жилья для студентов не должен быть гостиницей, должен стоить дороже, чем общежитие, но дешевле, чем где бы то ни было.

Ранее министр Валерий Фальков призывал улучшить высшее медицинское образование в России и запустить программу повышения квалификации преподавателей в ведущих вузах и научных институтах медицинского профиля.

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#дело
#образование
#общежитие
#цены
#министр
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Вокруг нового детсада в Подольске завершают благоустройство
22 июля 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, построили на Вокзальной улице в Подольске, в настоящее время в здании завершаются последние работы, необходимые для сдачи объекта в эксплуатацию, благоустройство прилегающей территории также почти закончено, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В трёхэтажном здании детского сада проводят пусконаладку инженерных систем и установленного оборудования, наводят порядок в помещениях и расставляют мебель. На прилегающей территории организовано уличное освещение, посажены деревья и кустарники, а также газонная трава. Продолжается обустройство игровых площадок — их будет двенадцать: по одной на каждую группу», — говорится в сообщении.
В детском саду есть игровые и спальни, музыкальный и спортивный залы и прочие необходимые помещения. Кроме того, в здании установлены два лифта: пассажирский и грузовой.

Новый детский сад откроет двери для воспитанников 1 сентября.

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#детский сад
#детсад
#подольск
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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Автоэксперт Гудков назвал методы распознавания автомобиля-«утопленника»
Автоэксперт Гудков рекомендовал проверять электронику
22 июля 2024, 17:30

Фото: iStock/NiseriN

Автоэксперт Никита Гудков заявил, что на автомобиль-«утопленник» можно наткнуться в объявлениях о продаже авто, а также такие машины могут прийти из любых стран и городов.
Определить «утопленника» можно по качеству работы электроники.

«Визуально тоже можно увидеть следы, заметить ватерлинию по деталям обивки, по ткани или кожи на сидениях. Должны насторожить и следы разборки салона, потому что первым делом, чтобы продать такую машину, нужно разобрать и просушить салон», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» специалист.

А обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов объяснил популярность электромобилей в Европе.

«Причина популярности электромобилей в Европе проста: низкий уровень технического образования рядового автомобилиста, который не позволяет оценить тот вред, который приносят электромобили окружающей среде», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Арбузов.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин объяснил, что за сокрытие номеров автомобиля во время стоянки их владельца следует наказывать, поскольку скрывают знаки для того, чтобы не платить штраф за неправильную парковку либо за нахождение в зоне платной парковки.

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#электромобили
#авто
#меры
#рекомендации
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Строительная готовность детсада на 220 мест в Щёлкове достигла 50%
22 июля 2024, 17:22

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, возводят на улице Школьная в Щёлкове, в настоящее время строительная готовность здания достигла 50 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте монтируют слаботочные системы, воздуховоды системы вентиляции, прокладывают трубы для канализации и водоснабжения, ведётся черновая и чистовая отделка пола и стен. В работах заняты 65 человек, задействовано три единицы спецтехники», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, в детском саду будет оборудовано одиннадцать групповых ячеек для ребят от полутора до семи лет. В здании также будут спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок, административные и технические помещения.

На прилегающей территории установят теневые навесы, спортивные и игровые комплексы, проведут озеленение.

Новый детский сад планируется сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

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#строительство
#детский сад
#детсад
#щёлково
#министерство строительного комплекса мо
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В ГД поддержали доплату в 1,2 тысяч рублей для пенсионеров от 80 лет
22 июля 2024, 17:15

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Комитет Государственной Думы рекомендовал одобрить увеличение пенсии для инвалидов I группы.
Для получения выплат не нужно будет писать заявление, они будут автоматически зачисляться на счёт вместе с пенсией. Ранее дополнительную выплату получали те, кто ухаживал за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами I группы.

«Профильный комитет Госдумы одобрил поправку о доплате пенсионерам от 80 лет и инвалидам I группы в размере 1200 рублей к пенсии. Выплату установят без заявления, она будет индексироваться. Исключением останутся инвалиды с детства I группы, к пенсии которых добавляют ежемесячную компенсационную выплату в связи с уходом родителем или опекуном», — поделились в РБК.

Сейчас эту выплату получают неработающие люди, которые ухаживают за инвалидом I группы или за престарелыми, нуждающимися в уходе.

Как пояснил Ярослав Нилов, ранее выплату получал именно ухаживающий, а теперь пенсионеры старше 80 лет и инвалиды просто будут получать прибавку к пенсии.

В июне пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в мае, получили повышенную пенсию. В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составит 8134,88 руб., при достижении 80 лет — 16269,76 руб., сообщает Социальный фонд России.

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#выплаты
#фонд
#заявление
#люди
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Глава Истры Витушева проверила работу поликлиники на улице Урицкого
22 июля 2024, 17:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

Поликлиника на улице Урицкого в Истре открылась после капитального ремонта в мае текущего года, работу медучреждения проверила глава городского округа Татьяна Витушева, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Для пациентов созданы комфортные условия: в поликлинике светлые холлы, оборудованные новой мебелью, на каждом этаже есть зоны комфортного пребывания, санузлы, в том числе для маломобильного населения. Но самое главное — расширен спектр услуг и внедрены новые стандарты профилактики и лечения жителей городского округа Истра», — написала Татьяна Витушева в своём Telegram-канале.
Она отметила, что после капитального ремонта в поликлинике появилось новое отделение профилактики, рассчитанное на 20 посещений в день. Здесь можно за один визит пройти медосмотр. Кроме того, в отдельный блок выделено отделение неотложной помощи, так что потоки пациентов, пришедших сюда и в основное отделение, не пересекаются.

Поликлиника оборудована современной диагностической техникой: это цифровой рентген-аппарат, маммограф и флюорограф. Кроме того, аппараты УЗИ теперь в нескольких кабинетах.

Штат обновлённой поликлиники укомплектован на 83%. К сотрудничеству приглашаются узкие специалисты.

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#истра
#татьяна витушева
#поликлиника
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