В МИД дали россиянам один совет
Захарова рекомендует оформить детям загранпаспорта при планировании поездок
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала родителям при планировании поездок за границу заранее оформлять детям заграничные паспорта в связи с грядущими изменениями в законодательстве о порядке выезда из РФ и въезда в страну. Дипломата цитирует ТАСС.
Она рассказала, что однажды, не изучив все тонкости, собиралась в поездку с ребёнком младше 14 лет по свидетельству о рождении, однако при пересечении границы у неё потребовали детский паспорт.
«Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорта. Во многих случаях есть разные нюансы, нужно вчитываться, знать [правила]», — сказано в материале.С 20 января 2026 года свидетельство о рождении перестаёт служить документом, дающим право на выезд в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию для граждан России до 14 лет. С той же даты в российских консульствах на территории этих стран отменяется возможность выдачи свидетельства на въезд (возвращение в Россию) взамен утерянного или пришедшего в негодность свидетельства о рождении, а также в случае, если ребёнок достиг 14 лет во время пребывания за рубежом.