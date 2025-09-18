В МИД дали россиянам один совет

18 сентября 2025, 22:25

Захарова рекомендует оформить детям загранпаспорта при планировании поездок

Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала родителям при планировании поездок за границу заранее оформлять детям заграничные паспорта в связи с грядущими изменениями в законодательстве о порядке выезда из РФ и въезда в страну. Дипломата цитирует ТАСС.





Она рассказала, что однажды, не изучив все тонкости, собиралась в поездку с ребёнком младше 14 лет по свидетельству о рождении, однако при пересечении границы у неё потребовали детский паспорт.





«Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорта. Во многих случаях есть разные нюансы, нужно вчитываться, знать [правила]», — сказано в материале.

