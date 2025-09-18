Достижения.рф

В МИД дали россиянам один совет

Захарова рекомендует оформить детям загранпаспорта при планировании поездок
Фото: istockphoto/Mordolff

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала родителям при планировании поездок за границу заранее оформлять детям заграничные паспорта в связи с грядущими изменениями в законодательстве о порядке выезда из РФ и въезда в страну. Дипломата цитирует ТАСС.



Она рассказала, что однажды, не изучив все тонкости, собиралась в поездку с ребёнком младше 14 лет по свидетельству о рождении, однако при пересечении границы у неё потребовали детский паспорт.

«Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорта. Во многих случаях есть разные нюансы, нужно вчитываться, знать [правила]», — сказано в материале.
С 20 января 2026 года свидетельство о рождении перестаёт служить документом, дающим право на выезд в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию для граждан России до 14 лет. С той же даты в российских консульствах на территории этих стран отменяется возможность выдачи свидетельства на въезд (возвращение в Россию) взамен утерянного или пришедшего в негодность свидетельства о рождении, а также в случае, если ребёнок достиг 14 лет во время пребывания за рубежом.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0