В МВД запретили пользоваться ИИ-фото для российского паспорта
Главное управление по вопросам миграции МВД РФ 18 сентября предупредило, что фотографии для внутренних и заграничных паспортов, созданные с помощью нейросетей, могут повлечь отказ в оформлении документа. Об этом говорится в ведомственном телеграм-канале.
В министерстве отметили, что в соцсетях появились советы по генерации «идеальных» паспортных фото с помощью ИИ, однако предоставление отредактированной или улучшенной внешности на снимке, в том числе с помощью фотошопа и других инструментов, недопустимо.
По данным МВД, за нынешний год зафиксировали 3,9 тыс. случаев отказов в выдаче или замене паспорта по разным причинам.
Ранее, 6 сентября, декан юридического факультета НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов предупреждал о возможных юридических рисках при использовании ИИ, в том числе связанных с нарушением авторских прав. По его словам, согласно статьям 1228 и 1257 Гражданского кодекса РФ автором произведения является только человек, созданное же с помощью искусственного интеллекта не признаётся авторским произведением, что может повлечь правовые последствия для пользователей таких технологий.
Читайте также: