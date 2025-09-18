В МВД запретили пользоваться ИИ-фото для российского паспорта

18 сентября 2025, 18:20

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ 18 сентября предупредило, что фотографии для внутренних и заграничных паспортов, созданные с помощью нейросетей, могут повлечь отказ в оформлении документа. Об этом говорится в ведомственном телеграм-канале.