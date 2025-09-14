Миграционное управление Китая рассказало о правилах въезда для россиян с любым загранпаспортом
Государственное управление по делам миграции Китая официально разрешило гражданам России въезжать в страну по безвизовому режиму как по биометрическому загранпаспорту, так и по документам старого образца. Об этом сообщает РИА Новости.
Безвизовый режим, действующий с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года, позволяет россиянам находиться в Китае до 30 дней с туристическими, деловыми целями или для посещения родственников.
Ключевым условием остается действие паспорта не менее шести месяцев на момент планируемого выезда из КНР. Посольство РФ в Китае уточнило, что при наличии обстоятельств гуманитарного характера въезд может быть разрешен даже с документом, имеющим меньший срок действия. Это касается случаев срочного лечения, похорон близких родственников или других чрезвычайных ситуаций.
Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь анонсировал введение пробного безвизового режима для укрепления туристических и деловых связей между странами.
