Миграционное управление Китая рассказало о правилах въезда для россиян с любым загранпаспортом

14 сентября 2025, 04:28

Миграционное управление КНР подтвердило правила въезда для россиян

Фото: iStock/inewsistock

Государственное управление по делам миграции Китая официально разрешило гражданам России въезжать в страну по безвизовому режиму как по биометрическому загранпаспорту, так и по документам старого образца. Об этом сообщает РИА Новости.