В микрорайне Родники открылась новая «СМ-Клиника»

Фото: ООО «Медфарм-Здоровье»
Новая «СМ-Клиника» открылась в микрорайоне Родники возле Подольска. В клинике планируется оказывать помощь по двадцати пяти направлениям современной медицины (терапия, пульмонология, гастроэнтерология, травматология-ортопедия, онкология, гинекология, урология, проктология и другие). Обследоваться и лечиться можно будет всей семьей – вскоре в клинике появится педиатрическое отделение.
Уже сегодня клиника предлагает пациентам широкий спектр диагностических услуг, включая УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАД, гастро- и колоноскопию. Со временем также откроется кабинет рентгенографии.
Медицинский центр работает без выходных, что позволяет жителям Новой Москвы и Московской области выбрать удобное время для визита. Запись на приём происходит круглосуточно. С 07:30 до 21:00 пациенты могут сдать 3500 видов анализов.
Открытие нового центра позволит всем желающим регулярно получать медицинские услуги высокого качества.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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Рекламодатель: ООО «Медфарм-Здоровье» (ОГРН 1227700088736, ИНН 9703073746)
ERID: CQH36pWzJpxhcs63cf9LUuGpVEnnW2ZxJfzkiBkMFH5Kys
Медицинский центр работает без выходных, что позволяет жителям Новой Москвы и Московской области выбрать удобное время для визита. Запись на приём происходит круглосуточно. С 07:30 до 21:00 пациенты могут сдать 3500 видов анализов.
Открытие нового центра позволит всем желающим регулярно получать медицинские услуги высокого качества.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Читайте также:
В Подмосковье получили более 7,5 тыс. онлайн-выписок из реестра собственности
На госпортале Подмосковья появилась новая услуга для опекунов
В Подмосковье за год построили четыре отделения «Почты России»
Рекламодатель: ООО «Медфарм-Здоровье» (ОГРН 1227700088736, ИНН 9703073746)
ERID: CQH36pWzJpxhcs63cf9LUuGpVEnnW2ZxJfzkiBkMFH5Kys
Анастасия Хохлова