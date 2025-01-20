В Подмосковье получили более 7,5 тыс. онлайн-выписок из реестра собственности

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Свыше 7,5 тыс. заявлений на получение выписки из реестра собственности подали через портал госуслуг Московской области в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Подать заявку на получение выписки из реестра собственности можно через раздел «Комплексные услуги». Выписки предоставляются из муниципальных и региональных реестров сразу на несколько объектов собственности», — говорится в сообщении.Услуга предоставляется физическим лица, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Она оказывается бесплатно в течение одного рабочего дня. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале госуслуг и заполнить соответствующую онлайн-форму.
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Лев Каштанов