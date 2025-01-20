В Подмосковье за год построили четыре отделения «Почты России»

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Четыре современных отделения построила на территории Московской области «Почта России», все отделения были созданы по технологии быстровозводимых конструкций, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Новые почтовые отделения появились в деревне Морозово Раменского городского округа, селе Жаворонки Одинцовского округа, а также в селе Костино Дмитровского округа и в селе Темпы Талдомского округа», — утоняется в сообщении.Все новые отделения оказывают жителям полный спектр почтовых и финансовых услуг. Кроме того, с помощью оператора на почте можно воспользоваться сервисами портала госуслуг или взять здесь бытовое медоборудование и самостоятельно измерить себе давление, температуру и уровень кислорода в крови.
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Лев Каштанов