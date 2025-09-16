«Не выпущу из машины»: Таксист-мигрант грубо домогался российской школьницы
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Якутии задержали таксиста по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней пассажирке. Подробности сообщает mk.ru.
Женщина вызвала автомобиль через приложение для своей дочери-студентки. По словам матери, водитель, гражданин одной из стран Средней Азии, сразу после посадки начал агрессивно допрашивать девушку. Он спрашивал, сколько ей лет, есть ли у неё муж и почему она так отвечает. Затем он потребовал номер телефона и угрожал, что не выпустит её из машины.
После публикации истории в соцсетях правоохранительные органы взялись за дело. При задержании таксист оказал сопротивление сотрудникам полиции и попытался скрыться. Сервис такси заблокировал его аккаунт.
Следователи возбудили уголовное дело о неповиновении полиции. Они решают вопрос о дополнительной квалификации действий водителя.
