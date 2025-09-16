«Не выпущу из машины»: Таксист-мигрант грубо домогался российской школьницы

16 сентября 2025, 13:19

В Якутии водителя такси задержали за домогательства к школьнице

Фото: Istock/:Yury Karamanenko

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Якутии задержали таксиста по подозрению в домогательствах к несовершеннолетней пассажирке. Подробности сообщает mk.ru.