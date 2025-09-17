В Петербурге мигрант без патента на работу спрятался от полицейских под столом
В Петербурге во время масштабной проверки на строительных площадках мигрант без патента на работу пытался скрыться от полицейских под столом в строительном вагончике. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Правоохранительные органы провели рейд на объектах строительства на Старорусском проспекте, Окуловской и Школьной улицах. Работников заставляли предъявлять паспорта, патенты, миграционные карты и документы о регистрации. Многие приезжие пытались уйти от проверки, придумывая разные способы скрыться.
Один из иностранцев, чтобы избежать задержания, залез под стол, однако его быстро обнаружил полицейский с собакой.
В ходе рейда правоохранители проверили более 300 мигрантов. В отдел полиции доставили 43 человека, у которых выявили нарушения миграционного законодательства.
