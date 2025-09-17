В Петербурге мигрант без патента на работу спрятался от полицейских под столом

17 сентября 2025, 12:03

Фото: iStock/Dzurag

В Петербурге во время масштабной проверки на строительных площадках мигрант без патента на работу пытался скрыться от полицейских под столом в строительном вагончике. Об этом сообщает издание «Фонтанка».