Нелегальные мигранты устроили массовую драку на стройке в Петербурге

17 сентября 2025, 10:04

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Петербурге во вторник произошла массовая драка между рабочими-мигрантами, которая привела к вмешательству полиции и задержанию 12 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно. ру».