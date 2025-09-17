Нелегальные мигранты устроили массовую драку на стройке в Петербурге
В Петербурге во вторник произошла массовая драка между рабочими-мигрантами, которая привела к вмешательству полиции и задержанию 12 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно. ру».
Со слов очевидцев, конфликт начался на строительном объекте из-за разногласий по вопросам ремонта кровли и использования стройматериалов. Сперва произошла словесная перепалка, а затем стороны перешли к открытому противостоянию с применением металлических и деревянных палок.
На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 11 иностранных граждан в возрасте от 21 до 41 года – выходцев из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, в отдел полиции доставили 44-летнего жителя Невского района.
Во время задержания один из участников конфликта попытался скрыться на автомобиле, совершил наезд на сотрудника патрульно-постовой службы полиции и уехал с места происшествия. Вскоре автомобиль остановили, а водителя – 33-летний нелегальный мигрант из Киргизии – задержали. Полицейский с ушибом локтя обратился за медицинской помощью.
В ходе дополнительного обследования чердаков и подвалов дома обнаружили ещё семь человек, скрывавшихся после драки. Их также доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности – двоих за нарушения миграционного законодательства, остальных – за мелкое хулиганство.
По факту массовой драки возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.
