Европу захлестнули лесные пожары

26 июля 2026, 20:41

РЕН ТВ: Лесные пожары уничтожают европейские курорты и сельхозугодья

Фото: istockphoto/grafoto

Западная Европа столкнулась с беспрецедентным природным бедствием. В Испании и Франции бушуют самые разрушительные лесные пожары за всю историю наблюдений, уничтожающие туристическую инфраструктуру и сельскохозяйственные угодья, пишет РЕН ТВ. Площадь выжженных территорий ежедневно обновляет трагические рекорды, вынуждая сотни тысяч людей покидать свои дома.