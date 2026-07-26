Европу захлестнули лесные пожары
Западная Европа столкнулась с беспрецедентным природным бедствием. В Испании и Франции бушуют самые разрушительные лесные пожары за всю историю наблюдений, уничтожающие туристическую инфраструктуру и сельскохозяйственные угодья, пишет РЕН ТВ. Площадь выжженных территорий ежедневно обновляет трагические рекорды, вынуждая сотни тысяч людей покидать свои дома.
Ситуация в Испании
В испанской столице огонь вплотную приблизился к городской черте. Пожарные расчеты ведут ожесточенную борьбу за каждый жилой квартал, однако скорость распространения пламени, поднимающегося на высоту до 50 метров, часто не оставляет им шансов. Порывистый ветер способствует возникновению огненных вихрей, стремительно меняющих направление атаки стихии.
За двое суток из опасных районов эвакуировано порядка 90 тысяч человек, что стало антирекордом для королевства. Премьер-министр Педро Санчес предупредил граждан о возможном ухудшении обстановки. Ранее испанское правительство обратилось за содействием к партнерам по Евросоюзу, однако оперативную помощь предоставили только Греция и Италия, направившие авиацию для тушения пожаров.
Положение во Франции
Во Франции критическая ситуация сложилась на атлантическом побережье в окрестностях Бордо. Огненная стихия, разгоняемая ветром, поглотила несколько муниципалитетов с населением до трех тысяч человек каждый.
Во время работы на месте трагедии журналисты местных СМИ стали свидетелями мощного взрыва газового баллона в одном из горящих зданий, что спровоцировало повторное возгорание. Из-за порывов ветра разлетающиеся горящие частицы создают множественные очаги возгорания, делая ситуацию непредсказуемой. В одном из эпизодов подразделение пожарных оказалось заблокировано пламенем, но сумело избежать травм и выйти из окружения.
Гражданская инициатива
На фоне нехватки ресурсов к тушению присоединились добровольцы. Местные жители борются с небольшими очагами, оставляя крупные возгорания профессионалам.
Особо отличился житель Аквитании Людовик Полле, бывший сотрудник пожарной охраны. Отказавшись от эвакуации, он вместе с семьей организовал оборону своего квартала, используя подручные средства. Благодаря их действиям удалось отстоять четыре домовладения. При этом мужчина неоднократно запрашивал по телефону подкрепление, однако спецтехника прибыла на место уже после того, как основная угроза миновала.
Меры борьбы и прогнозы
Для локализации огня власти задействуют тяжелую авиацию, включая крупнейшие грузовые самолеты, распыляющие огнезащитные составы над лесными массивами. Спасатели также занимаются эвакуацией диких животных из зоны поражения. Единственным фактором, который, по оценкам чиновников, может повлиять на ситуацию, является ожидаемое незначительное снижение температуры воздуха.
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