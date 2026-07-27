Назвали одно обстоятельство, мешающее тушить выжигающие Европу лесные пожары

27 июля 2026, 22:20

РЕН ТВ: Тушить лесные пожары в Европе мешают санкции против России

Фото: istockphoto/Toa55

Масштабные лесные пожары, охватившие юг Европы, выявили критическую проблему в работе аварийно-спасательных служб, связанную с действием санкционных механизмов ЕС. Речь идет о невозможности эксплуатации парка вертолетов Ка-32, которые на протяжении десятилетий использовались европейскими странами для тушения природных возгораний, пишет РЕН ТВ.