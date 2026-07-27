Назвали одно обстоятельство, мешающее тушить выжигающие Европу лесные пожары
Масштабные лесные пожары, охватившие юг Европы, выявили критическую проблему в работе аварийно-спасательных служб, связанную с действием санкционных механизмов ЕС. Речь идет о невозможности эксплуатации парка вертолетов Ка-32, которые на протяжении десятилетий использовались европейскими странами для тушения природных возгораний, пишет РЕН ТВ.
Во Франции огонь угрожает промышленным объектам в регионе Бордо, в Испании власти объявили об эвакуации более 120 тысяч человек. По данным корреспондентов, в провинции Авила (в 100 км от Мадрида) сохраняется высокий риск распространения пламени из-за порывистого ветра, дорожные пути перекрыты спасательными службами.
Как отмечается в материалах испанской прессы, в настоящее время на территории страны находятся десять вертолетов Ка-32, признанных экспертами одними из наиболее эффективных машин для борьбы с пожарами благодаря грузоподъемности до 5 тонн воды на внешней подвеске и устойчивости к боковому ветру. Однако их применение оказалось заблокировано: ограничения ЕС делают невозможными поставку запасных частей и прибытие российских специалистов для технического обслуживания. Ранее Европейское агентство по авиационной безопасности ввело соответствующие запреты, что привело к простою техники.
Пожарный-волонтер Виктор Флоридо (Марбелья) в комментарии отметил, что неиспользование доступной специализированной техники вызывает недоумение на фоне растущих человеческих жертв и ущерба. Авиаэксперт Дмитрий Дрозденко подтвердил высокие технические характеристики моделей Ка-32А-11ВС, подчеркнув их уникальные для подобных задач аэродинамические свойства.
В то время как МЧС России по запросу турецких властей в июле направило самолеты-амфибии для тушения пожаров в Измире, страны Евросоюза вынуждены действовать без ранее активно применявшегося парка воздушных судов коаксиальной схемы. Ситуация характеризует прямые неэкономические последствия текущей политики ограничений, влияющие на оперативные возможности национальных пожарных служб в условиях чрезвычайной ситуации.
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