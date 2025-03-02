Машины пробиваются сквозь пламя: Приморье охватили лесные пожары

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В Приморском крае разгорается огненный ад. Водителям приходится пробиваться сквозь пламя по дорогам, которые окружены масштабными лесными пожарами, пишет Telegram-канал 112.
В девяти муниципалитетах региона введён режим регионального реагирования, а в Находке объявлен режим повышенной готовности.
Огонь охватил поля и леса и теперь стремительно подбирается к жилым домам.
По данным МЧС, за последние сутки зафиксировано около 10 пожаров площадью 3 454 гектара. Все возгорания ликвидированы.
Местные жители делятся видео, на которых автомобили пробираются сквозь дым и пламя огня. В пределах пяти метров уже отсутствует видимость.
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Огонь охватил поля и леса и теперь стремительно подбирается к жилым домам.
По данным МЧС, за последние сутки зафиксировано около 10 пожаров площадью 3 454 гектара. Все возгорания ликвидированы.
Местные жители делятся видео, на которых автомобили пробираются сквозь дым и пламя огня. В пределах пяти метров уже отсутствует видимость.
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Анастасия Чинкова