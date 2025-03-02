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Машины пробиваются сквозь пламя: Приморье охватили лесные пожары

Приморский край охватили лесные пожары
Фото: iStock/Gilitukha

Фото: iStock/Gilitukha

В Приморском крае разгорается огненный ад. Водителям приходится пробиваться сквозь пламя по дорогам, которые окружены масштабными лесными пожарами, пишет Telegram-канал 112.
В девяти муниципалитетах региона введён режим регионального реагирования, а в Находке объявлен режим повышенной готовности.

Огонь охватил поля и леса и теперь стремительно подбирается к жилым домам.

По данным МЧС, за последние сутки зафиксировано около 10 пожаров площадью 3 454 гектара. Все возгорания ликвидированы.

Местные жители делятся видео, на которых автомобили пробираются сквозь дым и пламя огня. В пределах пяти метров уже отсутствует видимость.

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США подняли в небо истребители из-за нарушения самолётами воздушного пространства над поместьем Трампа
Три самолёта нарушили воздушное пространство над поместьем Трампа во Флориде
02 марта 2025, 12:35

Фото: istockphoto/GordZam

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) США были подняты в небо по тревоге 2 марта около полудня по московскому времени. Причиной этого стало появление трёх гражданских самолётов в закрытой для полётов зоне над Палм-Бич во Флориде, где расположена резиденция Дональда Трампа.
Об этом сообщил ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс в своей социальной сети Х. По его словам, военные самолёты сопроводили гражданские воздушные суда, чтобы они покинули запретную зону. Журналист уточнил, что был даже эпизод, когда одному из истребителей пришлось выпустить сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота гражданского борта и дать понять, что он нарушает существующие правила.

Закончилось всё тем, что все три самолёта безопасно вышли за пределы закрытой зоны, а истребители вернулись на аэродром базирования. Происшествие вызвано тем фактом, что в США уже давно широкое распространение получила малая авиация. Например, во Флориде есть множество небольших аэродромов, которые принимают легкомоторные винтовые самолёты типа Beechcraft или Cessna. Именно такие малые воздушные суда и нарушили закрытое воздушное пространство вблизи поместья «Мар-а-Лаго» (исп. Mar-a-Lago), принадлежащего Дональду Трампу.

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#ракеты
#истребители
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В США три самолета вторглись в воздушное пространство над поместьем Трампа
02 марта 2025, 05:34

Фото: iStock/murat4art

Три самолета нарушили воздушное пространство над поместьем президента США Дональда Трампа в районе Палм-Бич штате Флорида. Об этом рассказал ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс.
«Несколько воздушных судов нарушили воздушное пространство над Палм-Бич в штате Флорида. Истребители сопроводили их из воздушной зоны», — пишет Старнс на своей странице в соцсети X.

Для сопровождения самолетов в небо были подняты истребители F-16. Как оказалось, военные применяли сигнальные ракеты. В момент сопровождения воздушных судов были использованы тепловые ловушки. По итогу самолеты были выдворены из запретной зоны.

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#трамп
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Установлена личность одного из стрелявших по правоохранителям в Абхазии
01 марта 2025, 23:19

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Установлен один из нападавших на избирательных участок в Абхазии, которого ранили в перестрелке с правоохранителями. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен. Это Нурик Смыр», — заявила Петренко.

Подозреваемый получил ранение в ходе перестрелки с правоохранителями и был ранен. Сейчас мужчина находится в больнице. На данный момент устанавливаются личности оставшихся участников нападения.

Напомним, что 1 марта в ходе второго тура выборов и подсчета результатов голосования в Абхазии были совершены нападения на россиян, имеющих гражданство Абхазии. В одном из случаев между преступниками и правоохранителями началась перестрелка. Заведены уголовные дела, в том числе и по статье о терроризме.

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Неизвестные с оружием напали на избирательный участок в Абхазии, есть раненые
01 марта 2025, 21:58

Фото: iStock/ipopba

Неизвестные с оружием напали на избирательный участок в Абхазии. Об этом сообщил председатель республиканской ЦИК Дмитрий Маршан.
Инцидент произошёл 1 марта в 19:30 (время совпадает с московским). В результате нападения есть пострадавшие. Также была повреждена избирательная урна.

На опубликованных кадрах видно, что в момент нападения в участке находились люди. Одна из женщин на русском языке попросила не убивать её.

После нападения на участок вооружённые граждане попытались скрыться с места происшествия на автомобилях. Во время преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост «Мюссера». Нападавшие не подчинились требованиям правоохранителей остановиться и открыли стрельбу.

В результате одна из участвовавших в нападении машин вылетела в кювет. По предварительной версии, водитель, скрываясь от полицейских на высокой скорости, не справился с управлением.

В настоящее время в Гагрском районе объявлен план «Перехват».

Следственный комитет России после вооружённого нападения возбудил уголовные ​дела по ​нескольким статьям, в том числе о ​совершении террористического акта.

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#выборы
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Петербуржец поджёг три автомобиля на миллионы рублей по приказу голосов в голове
01 марта 2025, 21:23

Фото: iStock/trikolor

Охранник Сергей Мельников задержан за поджог трёх автомобилей марки Volkswagen за несколько миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
По словам правоохранителей, сначала мужчина оборвал провода, ведущие к камерам видеонаблюдения, а затем поджёг автомобиль. Совершить эти действия его побудили голоса в голове.

Мужчина, находящийся в трезвом состоянии, облил неизвестной жидкостью Volkswagen Tayron, а после поджёг его. Вспыхнувший огонь перебрался на два соседних автомобиля Volkswagen Tayron X и Volkswagen Tavendor. В результате, все машины сгорели дотла.

Своими действиями обвиняемый причинил своему же работодателю, «Невской Автомобильной Компании», значительный материальный ущерб в размере 4 849 576 рублей.

Следователи уточняют, что Мельников не смог объяснить, чем были вызваны голоса в голове, которые натолкнули на преступление.

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