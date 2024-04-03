В Минобороны назвали мотивом идти на СВО желание отомстить за теракт в «Крокусе»

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За последние десять дней с Минобороны РФ контракты на прохождение службы заключили около 16 тысяч россиян, сообщили в ведомстве.
Один из военнослужащих рассказал, что прежде принимал участие в военных действиях, но контракт закончился. Однако после трагедии в Подмосковье, он вновь решил отправиться служить.
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Анастасия Хохлова