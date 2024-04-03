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В Минобороны назвали мотивом идти на СВО желание отомстить за теракт в «Крокусе»

03 апреля 2024, 08:16
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

За последние десять дней с Минобороны РФ контракты на прохождение службы заключили около 16 тысяч россиян, сообщили в ведомстве.

По информации представителей министерства, россияне, которые пожелали отправиться на службу в зону СВО заявили, что их мотивом является месть за погибших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Один из военнослужащих рассказал, что прежде принимал участие в военных действиях, но контракт закончился. Однако после трагедии в Подмосковье, он вновь решил отправиться служить.

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#контракт
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Прокуратура сочла недобросовестной покупку акций завода в Соликамске
03 апреля 2024, 08:35

Фото: Istockphoto / Aleksandra Nigmatulina

По итогам проверки Соликамского магниевого завода, прокуратура пришла к выводу, что его владельцами стали недобросовестные покупатели, сообщает РБК.
По информации надзорного органа, приватизация предприятия производилась незаконно. Сделку оформляло неуполномоченное лицо, которое не сообщило в соответствующие инстанции об изменении статуса завода.

По данному факту проводится проверка.

Прежде сообщалось об аресте активов на 100 триллионов рублей у владельцев АО «Макфа». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#предприятия
#приватизация
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Мать причастного к теракту в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем
03 апреля 2024, 08:18

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Якубджона Юсуфзоды Ханифа Нарзуллаева прокомментировала произошедший теракт и назвала его страшным горем.
«Я как мать соболезную всем, кто потерял своих родных и близких. Это страшное горе», — цитирует женщину РИА Новости.

Напомним, 1 апреля Басманный суд столицы арестовал Юсуфзоду до 22 мая. Он является гражданином Таджикистана, женат, имеет трех детей. До задержания неофициально работал разнорабочим на стройке.

По версии следствия, за несколько дней до нападения на концертный зал, он перечислил соучастнику деньги, чтобы оплатить проживание террористов. Ещё одну часть денег он перечислил одному из нападавших уже после теракта. Задержали его 25 марта при случайном стечении обстоятельств. Юсуфзода увидел полицейскую машину и начал убегать, чем привлёк к себе внимание.

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#суд
#деньги
#мать
#новости
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Россиянам рассказали про новые схемы мошенников после теракта в «Крокусе»
Эксперт по безопасности Власов: мошенники стали использовать теракт для обмана
03 апреля 2024, 06:41

Фото: istock / artoleshko

Злоумышленники начали использовать тему теракта в «Крокусе» с целью наживы и кражи денег у людей. Об этом предупредил эксперт в области безопасности Александр Власов в беседе с «Лентой.ру».
В первую очередь, мошенники звонят и рассылают сообщение по почте или в соцсетях по сбору денег для пострадавших. По некоторым данным, злоумышленники украли у россиян от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей, пользуясь сочувствием к трагедии, отметил собеседник издания.
«Ничего нового, только новый повод — трагедия в «Крокусе». Именно в этом вся проблема — пользуются сочувствием нормального человека к произошедшей трагедии и выманивают из него деньги», — заявил Власов.
Другие два способа связаны с обманом от лица правоохранителей и других организаций и ведомств. Аферист звонит жертве от лица сотрудника ФБС и заявляет о проверке номера телефона. После чего по классической схеме запрашивают код подтверждения.
«Вам звонит «майор» полиции, «сотрудник» Центрального банка [со словами, что] мы сейчас проверяем, ищем злоумышленников, помогите, пожалуйста, поймать террористов, снимите пять миллионов рублей со своего счета, выкиньте их со своего балкона, мы их вам вернем», — добавил он.
Специалист отметил, что правоохранители и представители банков никогда не просят передать личные данные или отправить деньги куда-либо.

Касаемо помощи пострадавшим, стоит узнавать о них на официальных ресурсах или у местных властей.

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#деньги
#трагедия
#эксперт
#мошенники
#кражи
#данные
#сотрудники
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Сексолог дала совет людям, стесняющимся заниматься оральным сексом
03 апреля 2024, 06:41

Фото: istock / stefanamer

Чтобы оральный секс прошёл успешно, необходимо быть открытым с партнером и следить за своим здоровьем. Об этом рассказал сексолог Лимор Готлиб на форуме Reddit.
На форуме одна женщина пожаловалась, что ей пришлось испытать неловкий опыт куннилингуса со стороны партнера. Она поделилась, что стесняется своего тела и долго не соглашалась на такой формат интима. Её партнер впервые пробовал оральный секс и после нескольких движений остановился. Девушка решила, что у нее ужасный вкус. После этого она направилась в интернет для поиска советов. Там ей рекомендовали есть ананасы, несмотря на то, что этот метод вызывает сомнения у специалистов.

Готлиб отметила, что отторжение со стороны партнера может сильно опечалить, но важно понять, что именно произошло.

«Для женщины чувствовать себя желанной так же важно, как оргазм, так что говорить о страсти просто необходимо. Уверенные в себе люди гордятся успехами в оральном сексе, видят это своим достижением и источником положительных эмоций», — пояснила сексолог.
Она добавила, что, возможно, неопытный партнер тоже стеснялся того, что делал.

Готлиб призвала в случае неприятного запаха обратиться к врачу, так как это может говорить о проблемах со здоровьем. Она также порекомендовала использовать вкусовые лубриканты, но только после устранения запаха, чтобы не усугубить ситуацию.

Чтобы перестать стесняться, эксперт посоветовала расслабиться во время интима, глубоко дышать, а также добавить разнообразия в стимуляцию.

«Попробуйте одновременную стимуляцию других частей тела во время орального секса, диверсифицируя входные сигналы для тела для повышения возбуждения. Открыто общайтесь со своим партнером, рассказывайте ему, что вам нравится, и вносите коррективы в его действия для более приятных ощущений», — подытожила Готлиб.
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#секс
#эксперт
#женщины
#отношения
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Мэр Харькова случайно проговорился, что ждет город
Мэр Харькова Терехов заявил о разработке планов по эвакуации города
03 апреля 2024, 02:30

Фото: istock / 3sbworld

Власти Харькова имеют конкретные планы по эвакуации жителей города. Об этом заявил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.
Как утверждает городской глава, несмотря на наличие конкретных планов эвакуации, реализовывать их пока не планируют. Терехов охарактеризовал ситуацию в городе как спокойную.
«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. <…> Никакой паники в городе нет», — приводит заявление главы города местное издание «Думка».
До этого МВД Украины заявило, что поводов для эвакуации населения из Харькова и его окрестностей нет. Ведомство отметило, что силы безопасности и обороны «надежно удерживают» свои позиции по всей линии боевого соприкосновения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мвд
#заявление
#мэр
#люди
#эвакуация
#украина
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Российский «Ашан» заподозрили в неуплате налогов
РБК: «Ашану» грозит доначисление 180 млн рублей после проверки ФНС
03 апреля 2024, 02:05

Фото: istock / blinow61

Федеральная налоговая служба подозревает, что российский «Ашан» не доплатил налогов на сумму 180,9 миллиона рублей. Об этом информирует РБК, ссылаясь на финансовую отчетность компании.
«ФНС проверила российское подразделение «Ашан» по итогам работы за 2020—2021 годы. Сумма неуплаченных налогов может составлять 125,9 млн рублей», — сообщает издание.
Отмечается, что в случае соответствующего решения по итогам проверки сумма долга составит 180,9 миллиона рублей. Причину проверти сети налоговая служба не уточняет.

В марте 2023 года первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение министру финансов России Антону Силуанову с просьбой «всесторонне и объективно проверить финансово-хозяйственную деятельность группы «Ашан».

Ранее стало известно, что арбитраж в Москве отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении суммы налогов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверки
#фнс
#компании
#служба
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В США напомнили, что предупреждали Россию о возможной цели террористов
WP: США предупреждали Россию о теракте в «Крокусе» за две недели
03 апреля 2024, 01:22

Фото: istock / Tero Vesalainen

Правительство США более чем за две недели до теракта в «Крокус Сити Холл» предупреждало российскую сторону о возможной цели атаки боевиков. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на неназванных американских чиновников.
«Более чем за две недели до кровавой атаки террористов <...> власти США сообщали российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью», — сказано в материале.
До этого глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Штаты действительно предупреждали о возможном теракте на территории государства, но сообщение американских властей носило слишком общий характер.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека.

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#сша
#правительство
#террористы
#теракт
#крокус сити холл
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«Единая Россия» запретила иноагентам участвовать в партийных голосованиях
03 апреля 2024, 00:11

Фото: istock / bizoo_n

«Единая Россия» приняла решение запретить россиянам, признанным иностранными агентами, участвовать в предварительных голосованиях партии. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.
Ограничение относится и к аффилированным с иноагентами гражданам.

Зарегистрированные уже заявки иностранных агентов аннулируют региональные оргкомитеты процедуры.

Фракция открыла прием заявок на предварительное голосование в конце марта. На нем партия выберет кандидатов для участия в выборах в региональные и городские органы власти, которые состоятся в сентябре.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что фракция внесла на рассмотрение в Государственную думу законопроект о запрете для иноагентов участвовать в выборах всех уровней. В документе говорится, что большинство людей, признанных иноагентами, проживают за пределами РФ и выступают с антироссийской позицией.

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#россия
#ограничение
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#единая россия
#партия
#законопроект
#telegram
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Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников
Berliner Zeitung обвинила посла Украины в попытках запугать работников редакции
03 апреля 2024, 00:08

Фото: istock / alzay

Немецкое издание Berliner Zeitung обвинило посла Украины Алексея Макеева в попытках запугать работников ее редакции и в нападках на свободу слова. Макеева накануне в соцсетях выразил недовольство содержанием некоторых материалов газеты, а также опубликовал личную информацию нескольких редакторов – бывших сотрудников RT и Sputnik. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы», — написала газета в социальной сети X (ранее Twitter).
В информагенстве также были удивлены тем, что ранее посол не предъявлял претензий, несмотря на то, что давал интервью Berliner Zeitung.

В заключении издание выразило надежду на уважение свободы прессы в европейской демократии со стороны украинского посла.

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#посол
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#новости
#украина
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