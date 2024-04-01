В Минобороны РФ сообщили о перехвате шести беспилотников ВСУ в акватории Черного моря

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории — наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В понедельник 1 апреля были уничтожены очередные беспилотные летательные аппараты, которые держали свой путь над морем. До материка вражеская техника не добралась. В Севастополе и Крыму сейчас действует желтый уровень террористической опасности.
Ранее сообщалось, что 24 марта Севастополь был подвержен атаке, в городе зафиксировали три прямых попадания снарядов в жилые дома. Во всех постройках были выбиты окна, а в одном из домов обрушилась часть стены и была повреждена газовая труба.
По мнению Владимира Путина, новые регионы вносят большой вклад в укрепление единства и безопасности всей страны. Президент указал на реализацию масштабных проектов, направленных на развитие экономической и социальной сфер, а также на повышение качества жизни граждан.
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В понедельник 1 апреля были уничтожены очередные беспилотные летательные аппараты, которые держали свой путь над морем. До материка вражеская техника не добралась. В Севастополе и Крыму сейчас действует желтый уровень террористической опасности.
По мнению Владимира Путина, новые регионы вносят большой вклад в укрепление единства и безопасности всей страны. Президент указал на реализацию масштабных проектов, направленных на развитие экономической и социальной сфер, а также на повышение качества жизни граждан.
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Мария Федоровцева