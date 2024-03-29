В Минобороны сообщили, где будут служить новобранцы весеннего призыва в 2024 году

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Новобранцы предстоящей весенней призывной кампании, которая пройдет с первого апреля, не будут нести срочную службу в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Цимлянский.
В ведомстве рассказали, что в 2024 срок срочной службы в армии остался прежним и составит 12 месяцев. Минимальный возраст призыва сохранился и составляет 18 лет. Максимальный возрастной ценз для призыва в армию – 30 лет.
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