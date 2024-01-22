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Министерство обороны России предоставило подробности по взятию под контроль и штурму села Веселое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости.
По информации ведомства, в ходе разведывательных операций и дополнительной разведки позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) с воздуха, десантники из Тульской группировки войск «Южная» обнаружили систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника.
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предупреждали штурмовиков о вновь выявленных огневых средствах ВСУ и заминированных маршрутах. Выявленные огневые средства немедленно ликвидировались. Российские бойцы, деморализовав противника точными ударами, перешли к штурму. Некоторые солдаты ВСУ бежали, оставив раненых, в то время как часть бойцов сдалась и отложила оружие.
18 января Министерство обороны России объявило о взятии под контроль села Веселое в ДНР. Населенный пункт расположен к северо-востоку от Соледара и Артемовска, примерно в 20 километрах от последнего.
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Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предупреждали штурмовиков о вновь выявленных огневых средствах ВСУ и заминированных маршрутах. Выявленные огневые средства немедленно ликвидировались. Российские бойцы, деморализовав противника точными ударами, перешли к штурму. Некоторые солдаты ВСУ бежали, оставив раненых, в то время как часть бойцов сдалась и отложила оружие.
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Артем Кузьмин