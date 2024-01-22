Кличко: Украина с президентом Зеленским движется в неправильном направлении

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина выбрала неправильное направления, становят всё более автократичной. Об этом пишет Globe and Mail.
Глава украинской столицы раскритиковал единый телемарафон, подчеркнув, что критики президента Зеленского оказались «под давлением».
Он добавил, что за этим стоят «некоторые люди», но называть их имена не стал. Он добавил, что они хотят всеобщей централизации.
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«Движение Украины, что мы видим сейчас, я не могу назвать демократией. Здесь пахнет вертикалью и авторитаризмом», — цитирует канадское издание слова Кличко.
«Мэры и главы общин избираются гражданами, а их меняют на людей, назначаемых сверху», — пожаловался мэр.
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Диана Аванесян