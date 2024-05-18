В Минобороны рассказали о недостатках западной военной техники

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Техника западного производства, захваченная в ходе специальной военной операции (СВО), не имеет преимуществ перед российскими образцами. Недостатки трофейной машины назвал в интервью «Известиям»заместитель начальника Главного автобронетанкового управления транспорта (ГАБТУ) Минобороны России Сергей Шаленый.
«Никаких откровений у нас по изучению этой техники нет. Такое положение дел мы знали и прогнозировали изначально. Надо сказать, что вся техника, которая здесь стоит, это техника старого парка. Современных машин здесь – раз, два и обчелся. Каких-то преимуществ на том театре боевых действий, на котором они применяются, перед нашими машинами у них нет», – отметил он, говоря о технике, представленной на экспозиции на Поклонной горе.
По словам Шаленого, в России считалось, что западная школа танкостроения ориентирована на безопасность, но по этому параметру данная технология себя не оправдала. Он также добавил, что противник не может эвакуировать большое количество западной техники, застрявшей на поле боя. Это объясняется тем, что танк в полевых условиях ремонту не подлежит.
Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкомпании не нашли ничего особо интересного в западной трофейной технике. Он добавил, что техники и инженеры ознакомились практически со всеми образцами техники, представленными на Поклонной горе.
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Александр Климов