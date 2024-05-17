В США назвали Т-72 лучшим танком

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Российские модернизированные танки Т-72Б3М представляют собой более доступное решение по сравнению с Т-90М и Т-14 «Армата», но при этом они обладают высокой эффективностью. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).
В публикации отмечается, что российский основной боевой танк Т-72 сохраняет свою актуальность со времен Советского Союза и продолжает развиваться. Автор подчеркивает, что модификации Т-72 являются востребованными не только в России, но и в других странах, что делает их ценным активом для российской армии.
По мнению экспертов, модернизированные версии Т-72, особенно Т-72Б3М, представляют собой превосходное сочетание доступности и боевой эффективности. Они обладают простотой в обслуживании и доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Танки Т-72Б3М способны противостоять западным аналогам на поле боя и успешно выполнять задачи даже в условиях противостояния против более современных и сложных танков.
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Артем Кузьмин