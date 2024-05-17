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В США назвали Т-72 лучшим танком

NI: модернизированный Т-72Б3М можно считать лучшим танком в мире
17 мая 2024, 12:58
Фото: iStock/kovalchuk

Фото: iStock/kovalchuk

Российские модернизированные танки Т-72Б3М представляют собой более доступное решение по сравнению с Т-90М и Т-14 «Армата», но при этом они обладают высокой эффективностью. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI).


В публикации отмечается, что российский основной боевой танк Т-72 сохраняет свою актуальность со времен Советского Союза и продолжает развиваться. Автор подчеркивает, что модификации Т-72 являются востребованными не только в России, но и в других странах, что делает их ценным активом для российской армии.

По мнению экспертов, модернизированные версии Т-72, особенно Т-72Б3М, представляют собой превосходное сочетание доступности и боевой эффективности. Они обладают простотой в обслуживании и доказали свою эффективность в реальных боевых условиях. Танки Т-72Б3М способны противостоять западным аналогам на поле боя и успешно выполнять задачи даже в условиях противостояния против более современных и сложных танков.

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#всу
Зеленский оправдался за прорыв ВС РФ в Харьковской области
Зеленский объяснил прорыв ВС РФ в Харьковской области нехваткой ПВО
17 мая 2024, 12:06

Армия России смогла прорвать оборону в Харьковской области из-за нехватки ПВО. Так президент Украины объяснил успехи ВС РФ в регионе, его слова передаёт украинское издание «Страна».
Он также подчеркнул, что страны Запада медленно оказывают Киеву необходимую помощь.

«Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией», — заявил Зеленский.

Он также пояснил, что первая линия обороны в Харьковской области оказалась слабой, потому что её строили сами военные под регулярными российскими обстрелами. При этом украинский лидер подчеркнул, что основные линии обороны построены более основательно.

По словам Зеленского, главной целью наступления ВС РФ в Харьковской области является Волчанск. Для стабилизации обстановки в регионе туда направлены дополнительные резервы с других направлений.

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Зеленский признал, что резервы под Харьков перебрасываются с других направлений
17 мая 2024, 11:44

Подразделения, которые ВСУ из-за сложной обстановки вынуждены перебрасывать в качестве подкрепления в Харьковскую область, частично снимают с других направлений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами — то, что можно было забрать где-то из резерва и с некоторых [других] направлений», — сказал он.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

Ранее Зеленский заявил, что Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы ПВО Patriot. По его словам, если они будут у ВСУ, РФ не сможет занять Харьков.

Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления на Харьковскую область
#президент
#украина
#владимир зеленский
#вс рф
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WP: Starlink ВСУ вышли из строя в день наступления на Харьковскую область
17 мая 2024, 11:19

Фото: iStock/AdrianHancu

В день, когда российские военные начали наступление на Харьковскую область, терминалы Starlink, которые ВСУ используют на линии фронта для связи, впервые вышли из строя. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету The Washington Post.
Сообщается, что 10 мая утром трансляции с дронов прервались из-за радиоэлектронных помех со стороны РФ. 125-я бригада территориальной обороны, дислоцированная в Харьковской области, использовала разведывательные дроны, чтобы следить за подготовкой наступления РФ.

«В какой-то момент мы остались полностью слепы», — сказал командир 125 бригады.

По его словам это была большая проблема. Солдатам ВСУ пришлось работать только по телефонам и радио.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.

Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#всу
#рф
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ВСУ фиксируют массовые дезертирства среди молодых призывников
Europe1: ВСУ пожаловались массовое дезертирство среди молодых призывников
17 мая 2024, 10:50

Фото: iStock/Irina Piskova

В рядах украинской армии фиксируется массовое дезертирство среди молодых призывников. Об этом сообщила радиостанция Europe1, ссылаясь на офицера ВСУ.
«Мы сталкиваемся с волной дезертирств среди молодых призывников», — говорится в сообщении.

Кроме того, издание передаёт слова вернувшегося из зоны российской спецоперации французского военного, который рассказал, что Киев больше обсуждает с представителями стран-партнёров проблему призыва, а не поставку дополнительного вооружения.

Ранее мэр Днепропетровска Борис Филатов перед вступлением в силу закона о мобилизации на Украине заявил, что городу грозит транспортный коллапс из-за отсутствия водителей, которых отправляют на службу в ВСУ.

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#вооружения
#киев
#мобилизация
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Москва отказалась от «красных линий» и ответит зеркально на ядерные угрозы
17 мая 2024, 10:49

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Запад решил применять стратегическую неопределенность в отношении России, чтобы Москва не знала, как НАТО будет действовать в различных ситуациях. Однако такой подход не поможет недружественным странам, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью агентству ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее объявил о переходе к «стратегической неопределенности» в отношении России и говорил о возможности присутствия западных военных на Украине. Он подчеркнул, что страны ЕС не должны ограничивать себя в вопросах помощи Киеву.

Рябков отметил, что неопределенность, о которой заявил Макрон, всегда была характерна для западных доктрин, включая вопросы, связанные с ядерным оружием. По словам заместителя министра, Москва теперь отказывается от концепции «красных линий» и переходит к принципу зеркальности в ответ на ядерные угрозы.

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#макрон
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Остановится транспорт: Днепропетровску грозит коллапс из-за мобилизации
Мэр Днепропетровска заявил о риске коллапса из-за мобилизации
17 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/Sergii Petruk

Мэр Днепропетровска Борис Филатов перед вступлением в силу закона о мобилизации на Украине заявил, что городу грозит транспортный коллапс из-за отсутствия водителей, которых отправляют на службу в ВСУ.
«У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго», — написал Филатов в своем Telegram-канале.

По его словам, «инициативные товарищи» должны, прежде всего, думать головой и пересмотреть категории военнообязанных мужчин. Филатов считает, что те, кто обеспечивает жизнь в тылу не должны быть мобилизованы.

При этом Министерство экономики Украины приняло решение временно освободить от мобилизации сотрудников букмекерских контор

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#дороги
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Польский генерал считает продолжение конфликта катастрофой для Украины
Генерал Скшипчак заявил, что нужно стремиться к завершению конфликта на Украине
17 мая 2024, 10:25

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Продолжение вооруженного конфликта будет иметь катастрофические последствия для Украины, поэтому необходимо стремиться к его завершению, заявил бывший заместитель министра национальной обороны Польши и экс-командующий сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак в интервью газете Rzeczpospolita.
По мнению Скшипчака, Украине нельзя позволять наступление, так как это приведет к значительным потерям в армии. Генерал уверен, что для успешного наступления украинские войска должны иметь численное преимущество перед Россией, что маловероятно.

«Украинцы должны обороняться любой ценой. Победа Украины заключается в том, чтобы не потерпеть поражение, именно так следует оценивать ситуацию», — отметил Скшипчак.
Он подчеркнул, что необходимо всеми силами стремиться к прекращению конфликта.

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Решение России вызвало панику у Буданова*
FQ: Буданов крайне обеспокоен наступлением ВС РФ по всему фронту
17 мая 2024, 10:13

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов выражает серьёзную обеспокоенность из-за наступления российской армии по всему фронту, сообщает IL Fatto Quotidiano.
Как отмечает издание, в интервью главы украинской разведки Кирилла Буданова* для газеты New York Times ощущается не только тревога.

«В его словах также ощущается смирение перед судьбой» — говорится в публикации.
Издание напомнило заявление Буданова* о том, что Украина находится на грани катастрофы из-за прорыва российских войск в районе Авдеевки и Харьковской области.

Также подчёркивается, что президент Украины Владимир Зеленский остаётся одним из немногих, кто продолжает говорить о военной помощи Киеву как о способе противостоять российской армии, хотя сейчас его высказывания звучат значительно менее уверенно, чем год назад.

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ВСУ бежали со многих позиций в Нетайлове под Авдеевкой
В ДНР сообщили, что ВСУ покинули большую часть своих позиций в Нетайлове
17 мая 2024, 10:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские подразделения спешно покинули большую часть позиций в населенном пункте Нетайлово в районе Авдеевки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах ДНР.
Согласно сообщению, в населённом пункте находилось сразу несколько бригад ВСУ.

«Было много мобилизованных штурмовиков, местами видно, что совсем опыта нет. Поэтапно уходили с позиций, кто-то быстрее, кто-то сопротивлялся. В итоге с большей части позиций ушли, местами спасаясь бегством», — говорится в сообщении.

При этом добавляется, что ВСУ постоянно пытались перебросить туда резервы, однако эти действия успехом не увенчались.

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