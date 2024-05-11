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ВС РФ уничтожили три танка Leopard в зоне СВО

11 мая 2024, 14:56
Фото: iStock/dr_evil

Фото: iStock/dr_evil

Российские войска уничтожили три немецких танка Leopard в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что боевые машины были уничтожены в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск.

В результате операции ВС РФ были ликвидированы до 550 украинских военнослужащих, четыре танка, среди которых три Leopard, американский бронетранспортёр М11 и шесть автомобилей.



Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщали, что украинские войска стали гораздо чаще сдаваться в плен российским военным, наступающим на Харьковском направлении. А успехи Армии России на данном участке фронта высоко оценили американские эксперты.

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Зеленский негативно отреагировал на анонс нового пакета помощи Украине
Зеленский заявил, что Украине недостаточно одних лишь анонсов западной помощи
11 мая 2024, 15:04

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одних анонсов западных стран о выделении новых пакетов помощи Киеву недостаточно. Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению лидера киевского режима, действительно полезным пакетом помощи Украине является напрямую поставленное стране оружие.

Ранее аналитик Марк Эпископос в статье для газеты Hill написал, что Вашингтон должен как можно скорее прийти к мирному соглашению по Украине, несмотря на связанные с ним трудные решения.

Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

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#зеленский
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#джо украина
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В офисе Зеленского хотят окончательного принятия «формулы мира» на саммите в Швейцарии
Подоляк: Украина планирует в Швейцарии окончательно договориться о формуле мира
11 мая 2024, 14:47

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев на саммите в Швейцарии по Украине намерен добиться окончательного принятия так называемой «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает Der Standard.
Подоляк отметил, что Украина планирует увеличить количества стран, поддерживающих эту формулу, а также определить возвращение государства к соблюдению международного права. По его словам, прямые переговоры с Москвой «принципиально невозможны», по этой причине важно продвигать «формулу мира».

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ остается открытой к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса.

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#швейцария
#украина
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В Донбассе нашли массовое захоронение мирных жителей со следами пыток
Пушилин: В Донбассе нашли массовое захоронение мирных жителей со следами пыток
11 мая 2024, 14:21

Фото: iStock/Nirut Punshiri

На территории Донбасса следователи обнаружили массовое захоронение мирных жителей со следами пыток, об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью для РИА Новости.
«Сейчас и правоохранительные органы, и Следственный комитет работают над выявленными массовыми захоронениями гражданских лиц с признаками пыток. Сейчас проводится оперативная работа, проходят следственные мероприятия, более детальная информация будет уже позже», — рассказал Пушилин.

Напомним, ещё в марте 2022 года массовые захоронения мирных жителей были обнаружены на территории Луганской Народной Республике. Сообщалось, что в безымянных могилах находят останки тысяч жертв киевского режима. Только на склоне горы Сокологоровки обнаружили 80 трупов, которые местные жители откопали и похоронили по-человечески.

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#денис пушилин
#донбасс
#труп
#следователи
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При обстреле кафе в Донецке, по предварительным данным, погиб человек
Следствие: при обстреле кафе в Донецке, по предварительным данным, погиб человек
11 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, по предварительным данным, погиб мирный житель. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что еще четыре человека получили ранения. В настоящее время они находятся под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS Ленинский район административного центра ДНР, недалеко от места происшествия шла подготовка к автопробегу по случаю 10-летия Дня республики.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#спецоперация
#атака
#пострадавший
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На Украине признали неуязвимость «танков-мангалов» для дронов ВСУ
Экс-полковник СБУ Стариков: танки-мангалы ВС РФ неуязвимы для дронов ВСУ
11 мая 2024, 13:40

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские «танки-мангалы» неуязвимы для украинских беспилотников на поле боя. Об этом полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что FPV-дроны в настоящее время являются основным оружием украинских войск. Однако так называемый «танк-мангал» оказался неуязвимым для них.

Стариков посчитал парадоксальным, что такие танки, оснащённые дополнительной бронёй, показывают высокую эффективность на поле боле.

Ранее о мощности российского танка также сообщал военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. По его словам, украинские войска тратят очень много FPV-дронов, чтобы бороться с «царь-мангалом», оснащённым необычной бронёй.

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#танки
#беспилотник
#вс рф
#всу
#сво
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Выросло число пострадавших при ударе ВСУ по Ровенькам в ЛНР
Число пострадавших при ударе ВСУ по Ровенькам в ЛНР выросло до 15
11 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при ударе ВСУ по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до 15. Об этом министр здравоохранения региона Наталия Пащенко написала в своём Telegram-канале.
Напомним, что вечером 10 мая украинские войска атаковали нефтебазу в Ровеньках, после чего в городе вспыхнул пожар. В результате обстрела также были повреждены дома, о чём сообщал глава региона Леонид Пасечник.

По словам Пащенко, в результате атаки ВСУ погибли четыре человека, шестеро получили ранения различной степени тяжести, а у пятерых наблюдается острая реакция на стресс и отравления продуктами горения.

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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#обстрел
#лнр
#пострадавший
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ВС России уничтожили украинский дивизион ЗРК Patriot на боевой позиции
11 мая 2024, 13:23

Фото: iStock/NKTN

Российские военные за сутки уничтожили украинский дивизион зенитного ракетного комплекса американского производства Patriot на боевой позиции. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве добавили, что также были уничтожены склад авиационных средств противника и цех производства ударных БПЛА. Уточняется, что живая сила и военная техника украинской армии были ликвидированы в 133 районах.

Ранее сообщалось, что российские силы освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#мо
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#всу
#вс рф
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Российские военные освободили ещё один населённый пункт в ДНР
МО: ВС РФ освободили Керамик в ДНР
11 мая 2024, 13:17

Фото: iStock/zim286

Российские войска освободили населённый пункт Керамик в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
Днём ранее ВС РФ освободили населённый пункт Новокалиново в ДНР.

Ранее сообщалось, что российские войска начали активное наступление в Харьковской области. В связи с этим, украинские боевики всё чаще сдаются в плен на этом направлении, а украинские союзники в лице Соединённых Штатов выделили новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов. В него вошли ракеты класса «земля-воздух», артиллерийские снаряды и иное вооружение, необходимое для «сдерживания российского наступления».

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МО: ВС РФ освободили пять населённых пунктов в Харьковской области
11 мая 2024, 13:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы освободили населённые пункты Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области, об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Ещё вчера военкоры сообщали об активных наступательных действиях ВС РФ на Харьковском направлении. Уточнялось, что украинские боевики активно сдаются в плен российской армии.

Наступление ВС РФ на Харьков, эвакуация из Волчанска: Последние новости СВО
Наступление ВС РФ на Харьков, эвакуация из Волчанска: Последние новости СВО

Информацию о наступлении ВС РФ подтвердили и у главных союзников Киева — в Белом доме. Американский лидер Джозеф Байден призвал выделить ВСУ ещё один транш помощи из-за действий российской армии на Харьковском направлении.

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#вс рф
#сво
#харьковская область
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