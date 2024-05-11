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Российские войска уничтожили три немецких танка Leopard в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что боевые машины были уничтожены в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск.
В результате операции ВС РФ были ликвидированы до 550 украинских военнослужащих, четыре танка, среди которых три Leopard, американский бронетранспортёр М11 и шесть автомобилей.
Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщали, что украинские войска стали гораздо чаще сдаваться в плен российским военным, наступающим на Харьковском направлении. А успехи Армии России на данном участке фронта высоко оценили американские эксперты.
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В результате операции ВС РФ были ликвидированы до 550 украинских военнослужащих, четыре танка, среди которых три Leopard, американский бронетранспортёр М11 и шесть автомобилей.
Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщали, что украинские войска стали гораздо чаще сдаваться в плен российским военным, наступающим на Харьковском направлении. А успехи Армии России на данном участке фронта высоко оценили американские эксперты.
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Анастасия Чинкова