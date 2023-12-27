В Минобороны рассказали, сколько на самом деле россиян попали под мобилизацию

Фото: iStock/nantonov
Число граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на отчет Минобороны РФ.
В ведомстве также рассказали, что 33 тысячи человек прибыли в военные комиссариаты еще до вручения им повесток.
Министерство представило в докладе средний портрет мобилизованного гражданина. Это мужчина в возрасте до 35 лет со средним или средним специальным образованием. Более половины призванных на военную службу состоят в законном браке, у 31% мобилизованных есть один ребенок, у 0,3% трое детей. 3,6% не проходили прежде срочную службу в рядах ВС РФ.
На момент проведения частичной мобилизации в России трудоустроены были 89% призванных, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Читайте также:
Российские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ
РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Борисов: «Роскосмос» запустит три экспериментальных спутника разведки
Министерство представило в докладе средний портрет мобилизованного гражданина. Это мужчина в возрасте до 35 лет со средним или средним специальным образованием. Более половины призванных на военную службу состоят в законном браке, у 31% мобилизованных есть один ребенок, у 0,3% трое детей. 3,6% не проходили прежде срочную службу в рядах ВС РФ.
Читайте также:
Российские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ
РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении
Борисов: «Роскосмос» запустит три экспериментальных спутника разведки
Анастасия Крестьянова