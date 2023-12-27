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Разведка Воздушно-десантных войск группы ВС РФ «Юг» с помощью FPV-дронов уничтожил пехоту Вооружённых сил Украины (ВСУ) на артёмовском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
Количество беспилотников у российских войск в зоне проведения спецоперации растёт. Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года». Глава государства подчеркнул, что огромную работу по предоставлению дронов российским военным ведут волонтёры, которые с начала спецоперации оказывают помощь солдатам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев