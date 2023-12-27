РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Фото: сайт Минобороны РФ
Расчёты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» ВС ПФ ликвидировали опорные пункты, пехоту и технику ВСУ на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Расчеты РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, живую силу и огневые средства ВСУ при выполнении огневых задач на Купянском направлении в зоне проведения СВО», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Отмечается, что артиллерийская разведка вскрыла позиции противника с помощью БПЛА, после чего передала информацию реактивному артиллерийскому дивизиону. Убедиться в уничтожении целей позволили кадры объективного контроля, полученные с беспилотника.
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Диана Аванесян