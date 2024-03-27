Армия России медленно, но верно выдавливает ВСУ из Работинского выступа

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Российские военные постепенно выдавливают ВСУ из Работинского выступа, который был занят противником в ходе контрнаступления в прошлом году. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наша армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки. Кроме того, отбиты атаки врага в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и северо-западней Работино», — цитирует РИА Новости Рогова.
При этом в самом Работино российские военные улучшили позиции по переднему краю населенного пункта. Таким образом, по словам Рогова, село стало местом гибели множества украинских военных, которых киевский режим бросил на верную смерть.
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Элина Позднякова