В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над двумя регионами России

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Министерство обороны РФ подтвердило информацию об уничтожении беспилотника над территорией Московской области, а также сообщило о перехвате еще одного БПЛА в Ленинградской области.
«18 января около 01.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.Читайте также:
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Артем Кузьмин