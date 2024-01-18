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В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над двумя регионами России

Минобороны: один БПЛА уничтожен в Подмосковье, другой перехвачен в Ленобласти
18 января 2024, 02:34
Фото: istock / rancho_runner

Фото: istock / rancho_runner

​Министерство обороны РФ подтвердило информацию об уничтожении беспилотника над территорией Московской области, а также сообщило о перехвате еще одного БПЛА в Ленинградской области.

Информацию об этом опубликовали 18 января в телеграм-канале Минобороны РФ.

«18 января около 01.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.
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США заявили об истощении вооружений Украины
Белый дом: вооружения Украины приближаются к истощению без помощи США
18 января 2024, 03:13

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Украина, сталкиваясь с отсутствием поддержки со стороны США, подходит к истощению запасов некоторых видов вооружений, включая средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома, в ходе брифинга.
По его словам, у Украины в наличии достаточное количество боеприпасов, которых хватит на два-три месяца. Кирби подчеркнул, что многое будет зависеть от действий России и от того, от чего Украине придется защищаться.

Ранее, 12 января, Джон Кирби объявил, что США временно прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на эту программу. Он также подчеркнул, что дальнейшая помощь Киеву зависит от решения, которое примет Конгресс.

По данным газеты The Wall Street Journal, в случае прекращения западной военной помощи, перед Украиной встанет выбор: снизить бюджетные расходы или воспользоваться собственными ресурсами.

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На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы
На пляже пятизвездочного отеля в Анталье обнаружили труп без головы и руки
18 января 2024, 01:55

Фото: istock /KatarzynaBialasiewicz

Тело без головы и правой руки было найдено в среду на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, сообщила газета Alanya Postası.
Сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате обнаружили это тело и немедленно уведомили полицию.

Издание отмечает, что пол и личность трупа пока не установлены. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, и начато расследование данного инцидента.

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#расследование
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Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз
Штат Мэн приостановил отстранение Трампа от праймериз до решения Верховного суда
18 января 2024, 00:53

Фото: iStock/Arseniy45

Верховный суд штата Мэн приказал вернуть бывшего президента США Дональда Трампа в список кандидатов на республиканских праймериз, по крайней мере, до вынесения решения федеральным верховным судом.
Решение Мэна и Колорадо о лишении Трампа участия в республиканских праймериз было оспорено им в высшей судебной инстанции страны.

В постановлении верховного суда Мэна указано, что госсекретарю штата предписано дождаться окончательного решения федерального верховного суда.

Бывшему президенту предъявлялись обвинения в причастности к событиям 6 января 2021 года, когда Капитолий был атакован в попытке помешать утверждению конгрессом победы Джо Байдена на выборах.

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#трамп
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Хуситы заявили об атаке на американский корабль в Аденском заливе
Хуситы в Йемене заявили о второй атаке на американский корабль в Аденском заливе
18 января 2024, 00:32

Фото: iStock/Benny Winslow

Еще один американский корабль в Аденском заливе подвергся атаке, сообщил представитель движения «Ансар Алла» (хуситов) Яхья Сариа в ходе выступления на телеканале «Аль-Масира».
Эта атака стала второй после начала обстрелов хуситами позиций США и Великобритании в понедельник. Сариа заявил, что военно-морские силы Йемена применили противокорабельные ракеты по американскому кораблю в ответ на агрессивные действия в отношении территории Йемена.

Он также подчеркнул, что вооруженные силы Йемена готовы ответить на любые атаки, направленные против республики.

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Российскую школу обязали выплатить ученице компенсацию за травлю
В Свердловской области обязали школу выплатить ученице компенсацию за травлю
18 января 2024, 00:28

Фото: iStock/AntonioGuillem

Школу в Свердловской области обязали выплатить компенсацию ученице, ставшей жертвой травли со стороны своих одноклассников, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Конфликт между школьницами начался весной 2022 года, и, несмотря на обращение матери пострадавшей в полицию, уголовное дело не было возбуждено из-за возраста агрессора.

Мать девочки подала иск к родителям одноклассницы с требованием выплатить компенсацию в размере 150 тысяч рублей, однако суд отклонил ее иск.

Вместо этого суд обязал школу выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей за моральный вред пострадавшей и 20 тысяч рублей ее матери. Кроме того, школе пришлось возместить судебные расходы в размере 30 тысяч рублей.

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Губернатор Брянской области раскрыл подробности об атаке ВСУ
Богомаз: при атаке на Брянскую область ВСУ получил повреждения жилой дом
17 января 2024, 23:56

Фото: istockphoto/Standart

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Суражском районе с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Он отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны Министерства обороны России перехватили и уничтожили воздушную цель, предотвратив атаку. В результате инцидента не было пострадавших, но частично пострадал жилой дом, а также часть остекления здания промышленного предприятия.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении двух ракет «Точка-У» и перехвате трех украинских беспилотников в воздушном пространстве Брянской области.

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Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией
Зеленский заявил, что в мире нет достаточных ресурсов ВПК для войны Украины с РФ
17 января 2024, 23:19

Фото: сайт Кремля

Владимир Зеленский признал, что Украина не обладает достаточными ресурсами военно-промышленного комплекса (ВПК), чтобы противостоять российской армии. Об этом он заявил на пресс-конференции в Давосе, видео которой опубликовано в YouTube-канале офиса украинского лидера.
На пресс-конференции в Давосе Зеленский подчеркнул, что мировое производство артснарядов калибра 155 мм не сможет удовлетворить потребности украинской армии в военном снаряжении. Эта заявка стала откликом на комментарии министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, который подчеркнул невозможность полного покрытия потребностей в вооружении за счет внутреннего производства.

Калибр 155 миллиметров широко используется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 этого калибра. Украинские военные активно применяют их при обстрелах городов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Украине поставлены самоходные артиллерийские установки из Германии, Польши и Франции, также использующие снаряды 155 миллиметров.

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#производство
#счёт
#нато
#зеленский
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В Башкирии открыли горячую линию для пострадавших при беспорядках
17 января 2024, 22:40

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Прокуратура в Башкирии открыла телефон «горячей линии» для граждан, пострадавших от акции протеста. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.
«В прокуратуре Республики Башкортостан заработала "горячая линия" по вопросам соблюдения прав граждан, пострадавших в результате массовых беспорядков в Баймакском районе», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что позвонить туда могут все граждане и сообщить о фактах нарушения при проведении акции протеста.

Звонить можно по телефону: 8 (347) 276-28-46 в рабочие дни с 09.00 до 18.00.

Напомним, беспорядки в Баймаке начались после оглашения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову*. Его приговорили к четырём годам решения свободы.

Сотрудники Росгвардии пытались оттеснить собравшуюся толпу, однако, митингующие начали сопротивляться. В результате, между правоохранителями и протестующими начались столкновения.

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#горячая линия
#рабочие
#нарушения
#акции
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Вице-губернатор Подмосковья презентовала ИТ-разработки региона на Дне цифровизации
17 января 2024, 20:22

Фото: Артем Малюгин

На выставке «Россия» на ВДНХ состоялся День цифровизации. Об ИТ-разработках Подмосковья на стенде региона рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Отмечается, что в Московской области ИИ задействуется во многих сферах. На реализации находится более тридцати проектов с задействованием искусственного интеллекта.

По словам Каклюгиной, в Подмосковье ИИ умеет с точностью 98% определять нелегальные торговые точки, находящиеся на улицах. Для этой задачи задействуется информация с камер системы «Безопасный регион». Примечательно, что камеры данной системы используются и для контроля чистоты общественных территорий.

Отмечается, что каждый месяц ИИ осуществляет более 200 тысяч проверок. В своей презентации вице-губернатор упомянула и разработку в области спорта – контроль посещаемости спортивных объектов с использованием искусственного интеллекта. Заключительным проектом, представленный Каклюгиной, стала платформа «Моя школа». Данная цифровая платформа предназначена для педагогов, учащихся и их родителей. Она содержит в себе электронные дневник и журнал, библиотеку материалов и иные сервисы.

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